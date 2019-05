Offida, secondi i giovani delle Marche al sesto Trofeo Avis Road Run

Si rinnova la tradizione del primo maggio di corsa a Offida (Ascoli Piceno) che ha ospitato la sesta edizione del Trofeo Avis Road Run. Nell’incontro su strada tra rappresentative regionali giovanili, all’interno del centro storico cittadino e nell’ambito della Maratonina del Serpente Aureo - Trofeo Croce Santa, la squadra delle Marche si aggiudica la seconda posizione nella classifica finale alle spalle del Lazio, ma seguita da Umbria e Abruzzo. Una bella prova collettiva con una serie di piazzamenti significativi, a cominciare dal terzo posto di Elisa Marini (Atl. Avis Macerata) nella gara under 14 davanti a Martina Trisolino (Cus Urbino), quarta al traguardo. Sempre al femminile, ma tra le cadette, si comporta bene Serena Frolli (Atl. Osimo) a cui il podio individuale sfugge soltanto negli ultimi metri e arriva quarta. Nella stessa fascia di età, quella under 16, applausi per Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona) che lotta fino alla fine per chiudere quinto ad appena sei secondi dal vincitore. Conquistano un posto nella top ten anche i cadetti Musawir Ali (Atl. Avis Macerata) ed Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona), entrambi settimi, mentre Asia Mascetti (Asa Ascoli Piceno) è nona. Tra i ragazzi sesto Pietro Crosta (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), decimo Filippo Tarantini (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) e settima Anna Mengarelli (Atl. Avis Macerata). Le gare sono state precedute da una presentazione delle rappresentative al Teatro Serpente Aureo, mentre Piazza del Popolo ha fatto da scenario alle premiazioni conclusive nella manifestazione organizzata dalla società Offida Atletica.



RISULTATI RAPPRESENTATIVA MARCHIGIANA

Cadetti (2,5 km): 1. Mario Roani (Lazio); 5. Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona); 7. Musawir Ali (Atl. Avis Macerata); 11. Leonardo Storani (Atl. Avis Macerata); 12. Daniele Gagliardi (Mezzofondo Club Ascoli); 14. Samuele Libero Marino (Atl. Avis Macerata).

Cadette (2 km): 1. Linda Giorgi (Umbria); 4. Serena Frolli (Atl. Osimo); 7. Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona); 9. Asia Mascetti (Asa Ascoli Piceno); 12. Marica Melatini (Atl. Ama Civitanova); 15. Alisia Ripari (Atl. Elpidiense Avis Aido).

Ragazzi (2 km): 1. Davide Barbone (Lazio); 6. Pietro Crosta (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); 10. Filippo Tarantini (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); 13. Leonardo Chiappini (Collection Atl. Sambenedettese); 15. Andrea Tazza (Mezzofondo Club Ascoli); 17. Saverio Mario Fichera (Cus Urbino).

Ragazze (1,5 km): 1. Ginevra Di Mugno (Lazio); 3. Elisa Marini (Atl. Avis Macerata); 4. Martina Trisolino (Cus Urbino); 7. Anna Mengarelli (Atl. Avis Macerata); 14. Matilde Giuliani (Atl. Avis Fano-Pesaro); 15. Nicole Fioretti (Atl. Jesi).



RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2019/REG20133/Index.htm







© Riproduzione riservata