Unione Sportiva Acli Marche, appuntamento a Venarotta con ''Camminata dei musei''

Domenica 5 maggio appuntamento alle 9,30 davanti alla sede provvisoria del municipio in via Giorgi per il progetto “Camminata dei musei”.

L’iniziativa è organizzata dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli che in questa quinta tappa della quinta edizione ha coinvolto Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Comune di Venarotta, Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0. In programma visite guidate gratuite al museo del ricamo e dell’artigianato, alla chiesa del cardinale ed al Convento di San Francesco.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: 3495711408 o www.cooperativemarche.it.





