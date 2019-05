Eccellenza Marche: Forsempronese-Monticelli 7-0, ascolani chiudono girone di ritorno senza punti

Il Monticelli chiude il campionato di Eccellenza Marche archiviando una sonora sconfitta allo stadio Comunale "Marcello Bonci" di Fossombrone contro la Forsempronese nella 34esima ed ultima giornata. I giovanni ragazzi di mister De Vico, già da settimane aritmeticamente retrocessi in Promozione, sono stati sconfitti con un pesante 7-0 dalla squadra di mister Fulgini sotto i colpi di Cazzola, Paradisi, Battisti, Pagliari (doppietta), Orci e Fontana. Per il Monticelli è già tempo di pensare al futuro dopo una complicata stagione caratterizzata da una sola vittoria, 3 pareggi e 30 sconfitte, con 24 gol fatti e 96 subiti. Bisogna ripartire dai tanti talenti del vivaio biancazzurro che si sono comunque messi in mostra nel girone di ritorno.





TABELLINO

FORSEMPRONESE-MONTICELLI 7-0

FORSEMPRONESE: Chiarucci, Buresta, Zandri, Marcolini, Fontana, Patarchi, Cazzola, Paradisi, Pagliari, Battisti, Pandolfi. A disposizione: Piagnerelli, Ruiu, Rosetti, Amadori, Carloni, Orci, Cecchini, Gabbianelli. Allenatore: Fulgini

MONTICELLI: F. Capriotti, R. Bruni, Vespa, A. Bruni, Mariotti, Aliffi, Pompei, Nicolai, Gibellieri, Lazzarini, M. Capriotti. A disposizione: Rago, Desideri, Giantomassi, Caringola. Allenatore: De Vico

Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto

Reti: Cazzola, Paradisi, Battisti, Pagliari (2), Orci, Fontana





34° TURNO ECCELLENZA MARCHE: SASSOFERRATO GENGA-PORTO SANT'ELPIDIO 0-2, PORTO D'ASCOLI-ATLETICO ALMA 0-1, GROTTAMMARE-ATLETICO GALLO 1-2, URBANIA-MARINA 0-1, CAMERANO-MONTEFANO 2-1, FORSEMPRONESE-MONTICELLI 7-0, PERGOLESE-PORTORECANATI 0-0, BIAGIO NAZZARO-SAN MARCO SERVIGLIANO 1-0, FABRIANO CERRETO-TOLENTINO 1-1





CLASSIFICA

71 TOLENTINO

63 PORTO SANT'ELPIDIO

62 FABRIANO CERRETO

58 URBANIA

53 ATLETICO GALLO

51 PERGOLESE

47 GROTTAMMARE

46 SASSOFERRATO GENGA

46 MONTEFANO

46 FORSEMPRONESE

46 MARINA

45 PORTO D'ASCOLI

42 SAN MARCO SERVIGLIANO

39 ATLETICO ALMA

38 BIAGIO NAZZARO

36 CAMERANO

28 PORTORECANATI

5 MONTICELLI





