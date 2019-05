Atletico Ascoli, appuntamento al Picchio Village con la Civitanovese per la finale playoff

L'Atletico Ascoli, dopo aver superato 2-1 in semifinale l'HR Maceratese, prosegue la sua marcia nei playoff che regalano l'ultimo posto per l'approdo nel campionato di Eccellenza Marche.

Domenica 12 Maggio, alle ore 16 al Picchio Village, la squadra di Stefano Filippini ospiterà nella finalissima la Civitanovese, che in semifinale ha avuto la meglio per 5-3 dopo i tempi supplementari sull'Atletico Azzurra Colli. Gara secca senza appello, in caso di parità dopo i tempi regolamentari ed eventuali supplementari passerà il turno l'Atletico Ascoli per il miglior posizionamento in classifica nella regular season.







L'atto conclusivo dei playoff di Promozione è in programma il 19 Maggio, con un posto già prenotato dalla Vigor Senigallia che non disputa i playoff visti i più di 10 punti di distacco sulla terza classificata nel girone A, ovvero il Barbara.





