Tipicità e Anci Marche: Grand Tour delle Marche 2019, tappe anche ad Ascoli e Venarotta

Rotta verso le esperienze autentiche delle comunità locali! Con questo messaggio lanciato simbolicamente a bordo della Xania, nave della flotta Anek Lines ormeggiata nel porto di Ancona, “salpa” il Grand Tour delle Marche 2019, il circuito di eventi varato da Tipicità ed Anci Marche in occasione di EXPO 2015 e divenuto una vera e propria “mappa” di successo a livello nazionale.

Sono ben 28 gli eventi, in alcuni casi realmente unici ed inimitabili nella loro spiccata identità, che da maggio a novembre consentiranno di vivere la regione al plurale per eccellenza in tutte le sue sfaccettature, ancora in gran parte sconosciute.

“È una proposta a tutt’oggi estremamente innovativa, studiata sulle esigenze di un viaggiatore internazionale!”, spiega Angelo Serri, direttore di Tipicità, che aggiunge: “Non a caso il 2019 è l’anno del turismo lento ed il Grand Tour delle Marche è concepito proprio per rendere fruibile un’esperienza autentica ed immersiva”.

Non solo eventi, ma anche una piattaforma integrata e all’avanguardia, con la possibilità di crearsi soluzioni di viaggio su misura, servizi a terra fino “all’ultimo miglio”, connessioni tra le diverse iniziative del circuito ed un “Tipicità Village” ad animare gli appuntamenti.

Straordinario evento anteprima: un omaggio a Giacomo Leopardi nei 200 anni dell’Infinito. Poi, a seguire, i primi appuntamenti: La piazza del gusto a Cantiano, la Festa di primavera a Frontone, Tipicità in blu ad Ancona e Gustaporto a Civitanova Marche. Il programma di giugno prevede Brodetto show a Porto Recanati, la Domus Romana a Sant’Angelo in Vado, l’Infiorata del Corpus Domini a Castelraimondo e L’Altro Festival a Capodarco di Fermo.

Luglio si apre con la Frasassi Experience e Verdicchio in festa di Montecarotto. Poi il tour approda nel Maceratese, con l’antiquariato a Pollenza ed il Verdicchio di Matelica Festival. Il Cap-pello di paglia a Montappone e la Libera poesia tra le mura di Serra Sant’Abbondio chiudono il mese più denso di appuntamenti del Grand Tour delle Marche.

Agosto si presenta con Il covo di Campocavallo di Osimo, continua con sua maestà l’oliva tenera ad Ascoliva Festival, per concludersi con Le meraviglie del ricamo a Venarotta, sempre nell’Ascolano. Settembre si apre con il Vero brodetto de.co. sangiorgese, per poi proseguire con il Premio Internazionale della Fisarmonica a Castelfidardo e chiudersi con i riti della vendemmia celebrati con Il grappolo d’oro di Potenza Picena.

Le atmosfere autunnali si annunciano sullo sfondo della Mostra mercato del tartufo e Festival dell’alogastronomia di Apecchio, nonché dell’inedito connubio tra Tipicità & archeologia di Monte Rinaldo. New entry dedicata all’arte della pelle a Tolentino, con Questione di pelle, e grande esultanza per i pregiato “oro bianco” di Acqualagna, con la Fiera internazionale del tartufo bianco.

Il Grand Tour 2019 si congeda a novembre con tre tappe: Sibillini in Rosa a Montedinove, dedicato all’autoctona, preziosa, mela di montagna, Festa della cicerchia a Serra de’ Conti e, appuntamento conclusivo, a Fermo, con un evento che darà il via alle celebrazioni natalizie.

Nell’edizione 2019 debuttano a fianco del Grand Tour delle Marche, nel ruolo di project partner, Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking, nell’ottica di un’attenzione ancora più capillare alle esigenze delle persone e delle comunità locali.





© Riproduzione riservata