Torneo Città di Ascoli-Memorial Mascetti: genesi, inclusione e futuro per l'edizione 2019

Tutto pronto ad Ascoli Piceno per la 15esima edizione del “Torneo Città di Ascoli - Memorial Giuseppe Mascetti”, manifestazione dedicata al calcio giovanile nata da un'idea portata avanti con forza e passione da Cinzia Mascetti, figlia di quel "Pippo" che negli anni Settanta e Ottanta fu l'artefice del miracolo Elettrocarbonium, palestra di vita e di sport in cui ebbero modo di crescere tanti personaggi di rilievo del mondo del calcio e non solo.

Il Torneo, che si svilupperà nel weekend del 25 e 26 Maggio, è volto a diffondere i valori e la cultura dello sport quale strumento di crescita e sviluppo della persona, a sottolineare l’importanza della pratica sportiva come palestra di vita e a sostenere la valenza di tale modello educativo nel percorso evolutivo dei ragazzi.

L’edizione 2019 “A che calcio giochiamo?” focalizza l’attenzione su principi e fondamenti del calcio giocato, il valore del gruppo, il rispetto dell’avversario e delle regole, il fair-play, valori e fondamenti di ieri, di oggi e di domani. Si punta a divulgare la cultura dello sport e di contribuire a formare un vivaio di giovani che possano essere i campioni di domani, non solo nella pratica sportiva, ma, soprattutto campioni di vita, accettando e confrontandosi positivamente con le importanti sfide della vita quotidiana.



Per questo motivo la manifestazione è stata articolata in tre distinti momenti a testimoniare sia la genesi del Torneo ("Il calcio di una volta"), sia lo sport come inclusione ("Il Calcio for Special") che il calcio del futuro (tutte le Scuole Calcio della città al glorioso "Del Duca").

L’edizione 2019 del Torneo Città di Ascoli – Memorial Giuseppe Mascetti ha già ottenuto l’autorizzazione della Figc-Lnd ed il patrocinio del Coni e il parere positivo dell’Ascoli Calcio per l’utilizzo dello stadio "Del Duca".



Si parte Sabato 25 Maggio alle ore 10:30 al campo sportivo comunale "Tonino Camaioni" a Monterocco con il test match "Calcio for Special" dedicato ai calciatori diversamente abili della "Quarta Categoria Marche". A seguire, alle ore 17:30, "Coppa delle Glorie" al campo sportivo "San Marcello" e alle ore 20 momento conviviale "A cena con... le Glorie!" al ristorante "Il Poggio" in zona Campolungo ad Ascoli Piceno (per info e prenotazioni chiamare i numeri 3478795547 e 3288944008).

Domenica 26 Maggio gran finale allo stadio "Cino e Lillo Del Duca". Alle ore 10:30, infatti, esibizione dei piccoli calciatori dei settori giovanili della città di Ascoli categorie "Primi Calci" e "Piccoli Amici", a seguire consegna degli attestati a tutti i partecipanti.





