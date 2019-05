Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il weekend. Non mancheranno piogge intense

Ascoli

Tempo stabile nelle ore diurne di sabato con nubi irregolari, peggiora in nottata con piogge diffuse. Tempo instabile domenica con piogge anche molto intense per l’intero corso della giornata. Temperature comprese tra +11°C e +22°C.

Marche

Tempo stabile nel corso delle ore diurne del sabato con cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il territorio, locali piogge in serata e nella notte. Instabilità diffusa domenica con piogge intense su tutti i settori, neve in Appennino a quote medio-alte.

Nazionale

Perturbazione in arrivo con tempo in sensibile peggioramento al Nord a partire soprattutto dal pomeriggio. Sono attesi acquazzoni e temporali intensi specie sui settori centro orientali, con neve sulle Alpi in calo fino a 1500-1600 metri. Tempo generalmente stabile al Centro Italia nelle ore diurne ma con molte nubi sparse sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Peggiora dalla serata con maltempo intenso specie in nottata ad iniziare da Toscana, Umbria e Marche. Giornata all'insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno specie sulle Isole Maggiori e sulla Calabria nelle ore diurne. Piogge e temporali nelle notte su Campania, Molise e Gargano, asciutto altrove. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata