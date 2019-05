Ascoli Piceno: ''Sulle orme di Sant'Emidio'', nuova tappa del progetto “Camminata dei Musei”

Nuovo appuntamento ad Ascoli Piceno con il progetto “Camminata dei musei” il 19 Maggio. Visto il successo delle prime 4 edizioni il comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli ha riproposto questa iniziativa anche nel 2019 coinvolgendo Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Comune di Venarotta, Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0.

Dopo la tappa di Venarotta del 5 Maggio e di San Benedetto del Tronto del 28 Aprile, il 19 Maggio l’appuntamento è fissato ad Ascoli alle ore 10 in Piazza Arringo. Il tema della manifestazione è “Sulle orme di Sant’Emidio”.

Il programma dell’iniziativa consiste in una camminata culturale tra le vie del centro storico ed a seguire la visita guidata gratuita a Emygdium Museum ed al tempietto di Sant’Emidio alle grotte. Non mancherà poi la possibilità di avvicinarsi ad altri luoghi legati al patrono della città come la cattedrale e come il tempietto di Sant’Emidio Rosso.

L’Emygdius Museum è stato allestito dall’associazione «Sant’Emidio nel mondo» grazie alla disponibilità della Diocesi e del Comune di Ascoli Piceno (proprietari, rispettivamente, del Tempietto di Sant’Emidio alle Grotte e della ex chiesa di Sant’Ilario) e al supporto economico della Provincia di Ascoli Piceno.

Il percorso espositivo comprende: una collezione di oggetti e documenti, una serie di pannelli narrativi mobili, un video dedicato alla festa di sant’Emidio (realizzato nel 2017 dal giovane regista ascolano Davide Valenti), una postazione informatica per la consultazione della banca dati che raccoglie i risultati delle ricerche svolte dall’associazione «Sant’Emidio nel mondo» sulla diffusione italiana e internazionale del culto e due sottosezioni dedicate rispettivamente alle attività divulgative svolte dall’associazione e alla collaborazione in atto col Capitolo Piceno della Confraternita di san Jacopo di Compostella sul tema dei percorsi di pellegrinaggio.

La partecipazione ai vari eventi del progetto “Camminata dei musei” è gratuita. Per informazioni: si può contattare il numero 3495711408 oppure si può visitare il sito www.cooperativemarche.it.





