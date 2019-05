Monteprandone, riscontri positivi per il 1° Trofeo di pattinaggio freestyle AICS

Domenica 12 Maggio si è svolto al Palazzetto dello Sporto "Colle Gioioso" di Monteprandone il 1° Trofeo di pattinaggio freestyle AICS che ha visto la partecipazione di ragazzi tra i 6 e i 15 anni appartenenti a società sportive provenienti da varie province delle Marche: Asd Roller Green di Castel di Lama, Asd Red Blue Tower di San Benedetto del Tronto, Asd Marca Skating di Porto San Giorgio e Asd Roller Civitanova di Civitanova Marche.

Hanno gareggiato nelle categorie cuccioli, giovanissimi, esordienti, ragazzi, seniores e si sono cimentati nelle specialità di Roller Cross e Skate slalom. Nel medagliere generale hanno trionfato i ragazzi della Roller Green di Castel di Lama. Il pattinaggio freestyle rappresenta una spettacolare e acrobatica forma di attività fisica che favorisce l’aggregazione e l’intrattenimento, in ogni età. Leonardo Perrone, presidente provinciale dell’AICS Ascoli Piceno, in sinergia con Giovanni Anselmi (referente pattinaggio freestyle Marche AICS) della ASD Roller Green, stanno lavorando per favorire lo sviluppo e la crescita di questa disciplina nel territorio Piceno attraverso eventi che mettono in primo piano i ragazzi in uno sport sano e divertente.

Ottimo il lavoro svolto da Giovanni Anselmi, presidente dell’ASD Roller Green, nella realizzazione di questo primo trofeo Regionale AICS di pattinaggio freestyle organizzato nella provincia di Ascoli Piceno.





