Ascoli Piceno, certificazione linguistica latina per 16 studenti del Liceo Scientifico ''Orsini''

Sedici studenti del Liceo Scientifico “Orsini” di Ascoli Piceno hanno ottenuto la Certificazione linguistica del latino, promossa dalla Consulta Universitaria di Studi Latini d’intesa con il MIUR e l’USR Marche. I giovanissimi partecipanti, frequentanti le classe seconde, si sono distinti ottenendo otto certificazioni A2 e 8 certificazioni A1.

L’iniziativa, curata dalla prof.ssa Lucilla De Fabritiis, si è svolta ad Ancona ed ha visto gli studenti coinvolti in prove di comprensione del testo, padronanza lessicale e riflessione sulla lingua, sul modello delle più note certificazioni per le lingue straniere moderne. Dodici i Licei partecipanti in tutte le Marche, con prevalenza dei licei classici. La partecipazione del Liceo Scientifico “Orsini”, nata come un tentativo di approccio al latino in forma ludica, è stata particolarmente positiva sia per il numero di certificazioni ottenute sia per la giovane età degli studenti, a fronte di quella degli altri partecipanti.

Il Liceo Scientifico “Orsini” conferma ancora una volta la sua vocazione innovativa e insieme attenta ai valori della tradizione. Gli studenti saranno premiati dalla dirigente scolastica e da ex studenti dell’”Orsini” il giorno 21 Maggio nella cerimonia “Eccellenze di ieri e di oggi”.





