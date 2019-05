Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 14 Maggio. Ancora pioggia

Ascoli Piceno

Tempo generalmente instabile con piogge diffuse sia al mattino sia poi nel pomeriggio; fenomeni in esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +5°C e +9°C.

Marche

Instabilità diffusa nel corso delle ore diurne con deboli piogge diffuse su tutto il territorio, neve in Appennino oltre 1200 metri di quota; tempo asciutto in serata sui settori meridionali, precipitazioni sui restanti settori, nevose fino a 1100 metri.

Nazionale

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre dal pomeriggio sono attesi acquazzoni o temporali sparsi sia sulle coste che sulle zone interne. Neve su Alpi e Appennini in calo fino a 600-900 metri. Piogge e acquazzoni al Centro fin dal mattino con fenomeni anche intensi soprattutto sugli Appennini e sul versante adriatico, nevosi oltre i 900-1100 metri. Cieli irregolarmente nuvolosi sul versante tirrenico con solo qualche precipitazioni specie sul Lazio. Giornata all'insegna della generale instabilità al Sud Italia, con piogge, acquazzoni e locali temporali sia nelle ore diurne che in quelle serali. Fenomeni in esaurimento solo dalla notte soprattutto sulle Isole Maggiori, precipitazioni sparse altrove.

Temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.





