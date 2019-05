Quinta Categoria FIGC, secondo gradino del podio per la Stella del Mare San Benedetto

La Stella del Mare San Benedetto conquista al fotofinish la piazza d’onore nel Campionato di Quinta Categoria FIGC dietro alla Fermana Calcio e sopravanzando l’Ascoli Calcio FS per la differenza reti. Le ultime due giornate di campionato si sono disputate presso il campo sportivo Monterocco di Ascoli Piceno. Alla premiazione sono intervenuti Ivo Panichi (vice Presidente regionale FIGC) e Danilo Oppedisano (vice coordinatore nazionale Quarta Categoria FIGC).

Un grande risultato per la piccola società sambenedettese che quest’anno, dopo la vittoria nel campionato 2018, ha avuto un inizio di stagione difficile che l’ha costretta sempre a rincorrere le battistrada Fermana ed Ascoli Calcio for special.

“Una piccola ma allo stesso tempo grande soddisfazione per tutti –commenta il dg Roberto Ciferni - in primis per i ragazzi che si sono sempre allenati con impegno senza mollare mai pur rimanendo lontani dalla vetta, poi anche per mister Paolo Rosati che ha fatto crescere a dismisura la nuova rosa nell’arco di tutta la stagione. Dopo aver conquistato il titolo di Campione regionale 2018 sapevamo sin dall’inizio che quest’anno avremmo incontrato delle difficoltà sul piano agonistico dato che abbiamo deciso di formare una seconda squadra per partecipare ad un secondo campionato parallelo al primo Quarta e Quinta Categoria FIGC. Tra Marche e Abruzzo siamo stati gli unici a fare questo sforzo, questo salto in avanti. Per sostenere entrambi i progetti abbiamo avuto l’esigenza dividere la rosa 2018 in due e pagare dazio soprattutto nelle prime gare di campionato. Ma questo per noi è sempre stato secondario, la cosa più importante era ed è quella di coinvolgere sempre nuovi ragazzi nello sport perché lo sport può veramente cambiare in meglio la vita di tutti loro e noi questo, lo vediamo e ce ne rallegriamo con loro tutti i giorni, in ogni allenamento. Grazie alla nostra scelta siamo riusciti a coinvolgere 20 nuovi ragazzi che altrimenti sarebbero rimasti nell’ombra e questa, è la nostra vittoria più bella. Il prossimo anno sono convinto che torneremo a recitare un ruolo da protagonisti”.

Il patron Andrea Fioretti della ditta “Idea Pallet” fa i complimenti a tutti i ragazzi. “Ero certo –dice- avrebbero centrato l’obiettivo del secondo posto finale. E’ una gioia vederli giocare, ridere e scherzare ad ogni incontro. Per me è stato un piacere essere stato coinvolto, insieme alla mia famiglia, in questo importante progetto sportivo dove i valori, quelli veri, si toccano con mano e ti riempiono il cuore”.

Nella nona giornata di campionato i ragazzi di Mister Rosati hanno incontrato Sport 21 Pescara. La gara è stata ben giocata dai giallo-oro dove sono emersi su tutti Stefano Pignotti e bomber Alessio Laghi con tre gol a testa. La gara è terminata 6-2 in favore dei giallo-oro. Nella decima ed ultima giornata la Stella del Mare ha incontrato un avversario più duro da superare, il Potenza Picena (adottata dalla Lega Serie B). Ma nel secondo tempo è uscita fuori la maggior qualità dei ragazzi sambenedettesi che si sono imposti nuovamente anche grazie ad un bellissimo goal coast to coast del baluardo difensivo Luca Marcelli che partito palla al piede dalla propria area è arrivato fino all’area avversaria dove ha scagliato a fil di palo un tiro imprendibile.

Complimenti vanno fatti anche ai difensori Capriotti, Pignotti e Pisani; ai centrocampisti Troiani, Pasini e Aloisi; agli attaccanti Neroni e Del Gran Mastro (il grande motivatore del gruppo). Ed infine un grosso plauso va fatto al piccolo grande portiere Napoli che quest’anno si è spesso sacrificato a giocare tra i pali per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo finale.

“E’ stata una lunga e bella stagione –commenta il tecnico Paolo Rosati- più che il risultato sul campo sono contento della crescita dei ragazzi, mi ascoltano con diligenza e cercano di riportare in partita quello che proviamo in allenamento. Con la loro costante crescita ed i nuovi ragazzi che abbiamo coinvolto quest’anno sono fiducioso che il prossimo anno si possa tornare ai vertici del campionato”.

Ricordiamo sempre per chi volesse avvicinarsi ai vari progetti sportivi della Stella del Mare (oltre al calcio è attivo il progetto basket, danza, badminton ed educazione motoria per i bambini) di contattare la società sul sito: www.stelladelmare.org . Lo sport fa miracoli e noi... ti aspettiamo!

Stella del Mare: Napoli Roberto; Marcelli Luca; Pasini Roberto; Del Gran Mastro Pietro; Troiani Lorenzo; Nardella Michele; Pisani Marco; Pignotti Matteo; Aloisi Denis; Pignotti Stefano; Alessio Laghi; Giacomo Neroni. Allenatore: Paolo Rosati





