Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 15 Maggio

Ascoli Piceno

Giornata caratterizzata dal tempo instabile con piogge sparse sia al mattino sia poi al pomeriggio; esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.

Marche

Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio, neve in Appennino oltre 1400-1500 metri di quota, mentre sulla costa meridionale il tempo si manterrà generalmente più asciutto. Miglioramento nella serata con tempo asciutto sia sui settori interni che sulla costa.

Nazionale

Tempo stabile al mattino sulle regioni occidentali con ampie schiarite, nubi in transito anche compatte ad est e in Emilia Romagna con possibili piogge associate, in esaurimento tuttavia durante la seconda parte della giornata. Neve oltre i 900-1000 metri di quota. Giornata di maltempo con piogge e acquazzoni al Centro Italia fin dal mattino. Fenomeni più intensi al pomeriggio tra Lazio e Abruzzo con nevicate in Appennino oltre i 1000-1300 metri di quota. Maltempo anche al sud Italia con piogge e temporali in arrivo sia sui settori peninsulari che su quelli insulari. Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria le regioni più a rischio durante le ore pomeridiane. Nevicate in Appennino, Sila e Gennargento oltre i 1300-1800 metri di quota.

Temperature in ulteriore calo specie al centro-sud Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





