Slalom Roccafluvione-Venarotta 2019, il programma di una gara con tante sfide appassionanti

C’è attesa per la prossima sesta edizione dello Slalom Roccafluvione-Venarotta. Il gradimento generale, come già avvenuto nell’edizione della “rinascita” dello scorso anno, non è mancato, con l’adesione di circa 80 piloti, con la numerosa presenza tra gli iscritti delle scuderie En.Ro. Competition, Team One Motorsport, Sarnano Corse e naturalmente del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno.

La manifestazione si prospetta quindi particolarmente interessante per l’annunciata presenza di diversi specialisti che non mancheranno di dare spettacolo lungo il percorso di 2350 metri che congiunge Roccafluvione all’abitato di Venarotta. Saranno otto le postazioni che verranno posizionate per il rallentamento della velocità e l’esaltazione dell’abilità dei piloti nel superare i birilli cercando di evitare le penalità. Il rodato staff tecnico del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, con la collaborazione dell’Automobile Club e l’appassionato staff locale guidato da Remo Valentini sta ultimando i dettagli per offrire a protagonisti e pubblico una bella giornata di sport e spettacolo. L’appuntamento sarà valido come prima prova del Trofeo Interregionale Slalom Marche-Abruzzo.

Nella mattinata di Domenica 19 Maggio verranno espletate le operazioni di verifica sportiva (Tabaccheria Giacomini a Roccafluvione dalle ore 8,30 alle 11) e di verifica tecnica (Largo Pirandello sempre a Roccafluvione dalle ore 9 alle 11,30). Successivamente si accenderanno i motori con la salita di ricognizione prevista per le ore 13 e le tre manches cronometrate che seguiranno con avvio alle ore 14 circa. Al termine gara la cerimonia di premiazione avverrà in Piazza Spalvieri a Venarotta, di fronte alla sede comunale.

Tra i papabili protagonisti per l’assoluta sono da menzionare il loretano Luca Filippetti (Luca’s Car-Suzuki) vincitore dell’ultima edizione, gli ascolani Andrea Vellei (Gloria-Suzuki) e Daniele Vellei (Gloria-Kawasaki), il sarnanese Marco Gentili (Radical-Suzuki) ed il frusinate Adriano Ricci (Gloria-Suzuki). Particolarmente numeroso il Gruppo Racing Start, dove ci saranno interessanti confronti in classe 1400 e 1600.



CLICCA QUI PER FILM UFFICIALE DELL'EDIZIONE 2018 DELLO SLALOM ROCCAFLUVIONE-VENAROTTA REALIZZATO DA PICENO TIME, MEDIA PARTNER DELL'EVENTO ANCHE NEL 2019







