Provincia Ascoli, messa in sicurezza della SP47 che unisce Montalto delle Marche alla Valdaso

A breve l’Anas avvierà i lavori per la messa in sicurezza della S.P.47 che unisce il comune di Montalto delle Marche alla Valdaso. Si tratta di un intervento cospicuo, circa 4 milioni e 100 mila euro, che comporta una sistemazione rilevante del tracciato stradale interessato. Un risultato importante per tutto il sistema della mobilità del comprensorio che è il frutto della positiva sinergia istaurata tra Provincia di Ascoli Piceno e Anas che, come ampiamente noto, è il soggetto attuatore individuato dalla Provincia stessa per il ripristino della viabilità provinciale e comunale post sisma.

"Ricordo inoltre che la necessità di attuare questo intervento è stata segnalata all’ANAS dall’Amministrazione provinciale e, dopo le relative verifiche e sopralluoghi eseguiti congiuntamente con tecnici del nostro Servizio Viabilità, tale opera è stata inserita nel secondo stralcio del Piano ANAS. Lo scorso anno si è svolta in Provincia la conferenza di servizio convocata per l’acquisizione da parte degli enti preposti di tutti i pareri e nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori e propedeutica alle successive procedure di appalto previste dalla normativa - ha dichiarato il presidente della Provincia di Ascoli Sergio Fabiani -. Questo è il percorso seguito per tale intervento che ha visto e vede impegnata costantemente la Provincia, un iter analogo a quello attuato o in fase di attuazione per le numerose infrastrutture contemplate nei vari stralci del piano di ripristino ANAS- Provincia. Tutto ciò per doverosa informazione e al di la di post sui social di esponenti politici che, forse per esigenze di campagna elettorale in corso, sembrano “dimenticare” o sottacere attività, ruoli e competenze".





