Centro Famiglia San Benedetto, riproposto corso per baby sitter “Aspettando la mamma...”

Anche per il 2019 il Centro Famiglia di San Benedetto del Tronto ha organizzato il corso per baby sitter “Aspettando la mamma...”. Il percorso è rivolto a quanti vogliano apprendere le nozioni alle base della cura del bambino.

Il corso per baby sitter 2019 inizia Mercoledì 22 Maggio 2019 alle ore 16,30 e proseguirà fino al 26 Giugno. Novità di quest’anno è la location del corso. Gli incontri infatti si svolgeranno presso l’Utes in via De Gasperi 139 vicino al liceo scientifico a San Benedetto del Tronto.

Per info e iscrizioni si invita a contattare la segreterie del Centro Famiglia al numero 0735/595093 aperta dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30 oppure è possibile registrarsi il giorno d’inizio del corso. Il programma integrale può essere consultato sul sito www.centrofamigliasbt.com.

L’iniziativa, promossa dal Centro Famiglia, è stata realizzata con il sostegno e la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato Marche, partner il Comune di San Benedetto, il Forum delle associazioni familiari e l’Utes.





© Riproduzione riservata