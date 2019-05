Unione Sportiva Acli Marche, partito progetto ''Sport senza età'' a Venarotta

Ha preso il via nei giorni scorsi, per la prima volta, il progetto “Sport senza età” a Venarotta. Si tratta di una iniziativa coordinata dall’Unione Sportiva Acli Marche, realizzata grazie ad un contributo concesso proprio dall’Asur Marche e dalla Susan G. Komen Italia Onlus e con la collaborazione ed il patrocinio dell’amministrazione comunale che già lo scorso anno aveva promosso una iniziativa similare.

Un nutrito gruppo di podisti, tra cui anche il consigliere comunale Maria Rita Alfonsi, il presidente provinciale U.S. Acli Giulio Lucidi ed il responsabile del progetto tecnico prof. Alessandro Esposto, hanno effettuato la prima camminata che è finalizzata a promuovere il movimento tra cittadini ribadendo l’importanza, ai fini di un buono stato di salute, di adottare stili di vita corretti.

Ogni Giovedì, con partenza alle 21 (tranne quando piove) davanti alla nuova sede provvisoria del municipio in via Giorgi, sarà effettuata una camminata della durata di circa un’ora.

Per partecipare si consigliano abbigliamento stagionale, scarpe sportive, è utile portare anche una pila. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.





