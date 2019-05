Atletico Ascoli, si infrange in finale il sogno Eccellenza. La Vigor Senigallia si impone 2-1

Si infrange in finale il sogno dell'Atletico Ascoli di tornare nel campionato di Eccellenza. I ragazzi di mister Filippini sono stati sconfitti per 2-1 dalla Vigor Senigallia nell'atto conclusivo dei playoff della Promozione Marche allo stadio "Della Vittoria" di Tolentino. Gara giocata su un campo molto pesante davanti a circa 2mila spettatori, con la Vigor che sblocca il risultato nel finale di prima frazione con una bella iniziativa di Denis Pesaresi. Gli ascolani non ci stanno e al 64' trovano il pari con il capitano Sosi su piazzato di Coccia. Passano poco più di 5 minuti e la squadra di Guiducci torna in vantaggio con Morganti che sorprende un portiere Albertini non impeccabile. L'Atletico si innervosisce e Giovannini si fa espellere al 73' per un fallo di reazione su Sabbatini. A far festa è così la Vigor Senigallia, con l'Atletico Ascoli che dopo una buona stagione deve già pensare al prossimo campionato di Promozione con il preciso obiettivo di risalire in Eccellenza.





TABELLINO

VIGOR SENIGALLIA-ATLETICO ASCOLI 2-1

VIGOR SENIGALLIA: Minardi, Candolfi, Guerra, Morganti, Magi Galluzzi, Vitali, Carbonari, A. Pesaresi (75' Gresta), D. Pesaresi, D'Errico (75' Siena), Cinotti (60' Sabbatini). A disposizione: Morbidelli, Rosi, Marzano, Cuomo, Roberto, Falcinelli. Allenatore: Guiducci

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Albertini; Serafini (84' Di Silvestre), Sosi, Gibbs, Fabi Cannella; Iachini, Coccia, Tedeschi (83' Santoni); E. Mariani (86' Gassama), Filiaggi, Giovannini. A disposizione: Spinelli, Castellana, Tarli, Funari, Agostini. Allenatore: Filippini

Arbitro: Vai di Jesi

Reti: 41' D. Pesaresi, 64' Sosi, 70 Morganti

Espulso: 73' Giovannini

Spettatori: 2000 circa





