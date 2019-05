Torneo Città di Ascoli-Memorial Mascetti, torna l'appuntamento con la ''Coppa delle Glorie''

Si avvicina l'appuntamento con la 15esima edizione del “Torneo Città di Ascoli - Memorial Giuseppe Mascetti”, manifestazione dedicata al calcio giovanile nata da un'idea portata avanti con forza e passione da Cinzia Mascetti, figlia di quel "Pippo" che negli anni Settanta e Ottanta fu l'artefice del miracolo Elettrocarbonium, palestra di vita e di sport in cui ebbero modo di crescere tanti personaggi di rilievo del mondo del calcio e non solo.

L’edizione 2019 è intitolata “A che calcio giochiamo?” e focalizza l’attenzione su principi e fondamenti del calcio giocato, il valore del gruppo, il rispetto dell’avversario e delle regole, il fair-play, valori e fondamenti di ieri, di oggi e di domani. Si punta a divulgare la cultura dello sport e di contribuire a formare un vivaio di giovani che possano essere i campioni di domani, non solo nella pratica sportiva, ma, soprattutto campioni di vita, accettando e confrontandosi positivamente con le importanti sfide della vita quotidiana.

Si parte Sabato 25 Maggio alle ore 10:30 al campo sportivo comunale "Tonino Camaioni" a Monterocco con il test match "Calcio for Special" dedicato ai calciatori diversamente abili della "Quarta Categoria Marche". A seguire, alle ore 17:30, "Coppa delle Glorie" al campo sportivo "San Marcello" e alle ore 20 momento conviviale "A cena con... le Glorie!" al ristorante "Il Poggio" in zona Campolungo ad Ascoli Piceno (per info e prenotazioni chiamare i numeri 3478795547 e 3288944008).





Domenica 26 Maggio gran finale allo stadio "Cino e Lillo Del Duca". Alle ore 10:30, infatti, esibizione dei piccoli calciatori dei settori giovanili della città di Ascoli categorie "Primi Calci" e "Piccoli Amici", a seguire consegna degli attestati a tutti i partecipanti.





