Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 21 Maggio

Ascoli Piceno

Nuvolosità irregolare nel corso della mattinata; locali piogge o acquazzoni pomeridiani in generale esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.

Marche

Tempo stabile nella mattinata su tutta la regione anche se con molte nubi sparse; locali piogge o acquazzoni al pomeriggio in Appennino e sui settori meridionali, asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento in serata.

Nazionale

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al Nord, con possibili piogge sul Triveneto, prima di un aumento dell'instabilità al pomeriggio. Acquazzoni e temporali sono attesi su tutte le regioni salvo tempo più asciutto su Piemonte ed Emilia. Tempo localmente instabile anche in serata. Condizioni di tempo localmente instabile sulle regioni centrali specie nelle ore diurne, con piogge e pioviggini sparse sul versante tirrenico e sulle zone interne. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli irregolarmente nuvolosi. Isolate piogge al Sud Italia, con fenomeni specie al mattino sulle coste tirreniche peninsulari e al pomeriggio sulla Puglia. Tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno sia nelle ore diurne che in quelle serali, alternati solo con qualche innocua nube.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





