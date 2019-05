Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 22 Maggio

Ascoli Piceno



Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino; brevi temporali al pomeriggio. In serata si attendono piogge sparse.. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nella mattinata con nubi sparse su tutta la regione; piogge e temporali pomeridiani su gran parte del territorio, generalmente più asciutto lungo la costa meridionale. In serata residue piogge interesseranno i settori interni.

Nazionale

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al Nord Italia con piogge associate in Liguria, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Precipitazioni in intensificazione al nord-est, Alpi e Appennino al pomeriggio e possibili temporali. Fenomeni in attenuazione in serata o nottata. Tempo stabile al mattino eccetto in Toscana con deboli piogge, peggiora su tutte le regioni al pomeriggio con piogge e temporali specie sui settori interni. Fenomeni in esaurimento tra la serata e la nottata. Giornata di bel tempo al sud Italia con qualche nube in transito. Da segnalare soltanto la possibilità di locali piogge o acquazzoni pomeridiani tra Molise, Puglia e Campania ma in rapido esaurimento entro la serata.

Temperature stazionarie o in leggero aumento sia nei valori minimi che soprattutto quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano







© Riproduzione riservata