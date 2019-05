San Benedetto del Tronto, ottimi riscontri per la Giornata del Biologo Nutrizionista

San Benedetto del Tronto si conferma una location ideale per la Giornata del Biologo Nutrizionista, che nel fine settimana ha visto impegnati i biologi di tutta Italia nelle principali piazze italiane per sensibilizzare i cittadini a corretti stili di vita ed alimentari.

L’evento promosso dall’Enpab, l’Ente di previdenza dei Biologi, con il patrocinio del Ministero della salute, ha riscosso anche quest’anno interesse e partecipazione, e Viale Secondo Moretti, si è trasformata per due giorni in un vero e proprio studio a cielo aperto in cui hanno operato con passione e competenza oltre 30 biologi provenienti da tutta la Regione Marche.

Nel corso delle due giornate, sono stati allestite varie postazioni dove i professionisti, in modo del tutto volontario e gratuito, hanno effettuato rilevamenti antropometrici (peso, altezza, circonferenze corporee), valutazioni dello stato nutrizionale e delle abitudini alimentari tramite la compilazione di questionari. Ben 150 le consulenze a testimonianza della riuscita dell’iniziativa nonostante il tempo incerto ed il clima non proprio primaverile.

Il focus centrale della Giornata quest’anno è stata la sostenibilità ambientale tramite la raccolta dati sul territorio, richiesta dal Ministero della Salute, riguardanti le pratiche degli italiani. Cibi in scatola, packaging in plastica o alimenti sfusi avvolti in carta? Report utilissimo per lo screening delle abitudini del BelPaese.

Plausi per l’iniziativa sono giunti da parte dell’assessore alle politiche sociali di San Benedetto del Tronto Emanuela Carboni. "Anche quest’anno - afferma Tatiana Abbonizio coordinatrice per le Marche - la giornata è stata un successo. Sono molto soddisfatta per l’interesse mostrato dalla popolazione, segno che qualcosa si sta muovendo. Abbiamo ricevuto tanti attestati di stima, merito dell’ottimo lavoro svolto da tutti i colleghi presenti che hanno messo a disposizione il loro tempo gratuitamente per questa iniziativa di prevenzione primaria volta anche a promuovere la figura del biologo nutrizionista, Un grazie all’ENPAB nelle persone del presidente Tiziana Stallone e Valentina Galeazzo che ha curato l’organizzazione a livello nazionale per questa occasione di crescita professionale”.





© Riproduzione riservata