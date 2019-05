Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 24 Maggio

Ascoli Piceno

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente sereni; temporali attesi al pomeriggio in generale esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +11°C e +20°C.

Marche

Ampi spazi di sereno nella mattinata su tutto il territorio; instabilità in aumento al pomeriggio con temporali sui settori interni più intensi sui settori appenninici, tempo asciutto lungo la costa. Rovesci anche nella serata in generale esaurimento nella notte.

Nazionale

Peggiora il tempo al nord Italia con deboli piogge sparse tra Piemonte, Lombardia ed Emilia al mattino, temporali diffusi al pomeriggio e più intensi sulle Alpi. Asciutto invece in Liguria e lungo le coste adriatiche. Possibili fenomeni anche in serata di debole o moderata intensità. Giornata tipicamente primaverile al centro Italia con sole prevalente al mattino su tutte le regioni salvo qualche nube in transito e temporali pomeridiani sui settori interni. Sempre asciutto invece lungo le coste. Giornata all' insegna del bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino e durante la seconda parte della giornata Da segnalare soltanto la possibilità di locali acquazzoni o temporali pomeridiani sull' Appennino.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





