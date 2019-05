Beach soccer: Coppa Italia, l'Happy Car Samb travolge 12-3 il No Name Nettuno

L’Happy Car Samb parte col botto e vince 12-3 contro No Name Nettuno negli ottavi della Coppa Italia 2019, in corso di svolgimento ad Alghero, sulle bellissime spiagge della Sardegna.

I rossoblù ci mettono un po’ per ingranare la marcia giusta, ma alla fine riescono a superare con facilità gli avversari, qualificandosi ai quarti di finale: domani alle ore 18 la sfida contro la Domus Bet Catania dell’ex Eudin, che ha sconfitto senza sudare il Genova Beach Soccer per 10-4.

Nella Samb show del “Pistolero” Franco Palma, autore di 4 gol. Triplette per Jordan Soares e il ‘Bicho’ Pedro Moran, mentre gli altri gol portano la firma di Luca Addarii e di Josep Junior Gentilin. Grandi prestazioni anche per i due portieri Simone Del Mestre e Andrea Chiodi, che con le loro parate hanno fermato sul nascere il tentativo di rimonta degli avversari.

Questi gli undici giocatori scesi in campo agli ordini di mister Oliviero Di Lorenzo: Del Mestre, Pastore, Jordan, Palma, Moran, Chiodi, Botelho, Josep Junior, Miceli, Percia Montani, Addarii.

© Riproduzione riservata