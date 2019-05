San Benedetto del Tronto: ''OffiCine Teatrali'', due saggi al Teatro San Filippo Neri

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio, alle ore 21.15, presso il Teatro San Filippo Neri, andranno in scena due saggi che vanno a concludere il percorso formativo dei partecipanti al corso di teatro organizzato annualmente da "OffiCine Teatrali", la scuola di recitazione della diretta dal regista e attore Marco Trionfante.

Due gruppi distinti di allievi, del secondo e terzo anno, si cimenteranno in due commedie comiche dal grande spessore artistico e culture.

• Sabato 25 maggio in scena gli allievi del secondo anno con lo spettacolo Tragedie a Vapore – tre atti unici comici di Antonio Petito e di Eduardo.

In scena: Emilia Ricci, Emiliano Di Domenico, Stefania Tanzi, Palmira Iobbi, Cristian Mecozzi, Roberto Corradetti, Sergio Costanzi, Manuela Di Giantomasso, Loide Chiappetta, Tonino Talamonti, Elena Tremaroli e Luisella Cantoro.

• Domenica 26 maggio i corsisti del terzo anno con “Maschere e Musica” – spettacolo sulla commedia dell’arte scritta da Marco Trionfante.

Allievi impegnati: Cristian Laurenzi, Alfonsina Vannucci, Cristina De Bartolomei, Maria Cusani, Marisa Bruni, Nadia Olivieri, Paolo Forlini, Rosanna Fasola e Raffaele Graziano.

Tecnico Audio-luci: Cosimo Guadalupi.

I biglietti si potranno acquistare direttamente al botteghino la sera dello spettacolo al costo di 7,00 € intero e 5,00 € ridotto.

Quest’anno accademico, per le OffiCine Teatrali, è stato sicuramente l’anno della “rivoluzione”.

Infatti, viste le numerose iscrizioni, sono stati condotti ben 7 corsi di teatro, tra San Benedetto, Val Vibrata, Civitanova Marche, Castel di Lama e Pescara. Oltretutto stanno già arrivando richieste di iscrizione anche per il prossimo anno.

Inoltre gli allievi hanno avuto ulteriore modo di affinare le loro abilità recitative attraverso lezioni e Stage di alta formazione teatrale organizzati con Michele Monetta, Docente e membro del Consiglio dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico Roma, Insegnante di recitazione e Commedia dell’Arte all’École-Atelier Rudra del coreografo Maurice Béjart in Svizzera.

Grande è la soddisfazione per Marco Trionfante, che in questi anni ha visto crescere il suo progetto di divulgazione teatrale. Grandi sono le prospettive anche per il futuro, con novità che si aggiungono anno dopo anno, puntando non solo sulla formazione accademica ma anche sulla preparazione pratica dei docenti.

I corsi di “OffiCine Teatrali” offrono un percorso formativo completo, in cui l’Allievo ha la possibilità di trovare spazi reali nel campo dello spettacolo. Lo scopo è quello di mettere in pratica subito le competenze che via via si vanno ad acquisire.

Sito web: www.officineteatrali.org – 0735 566172 - 3921603029.









