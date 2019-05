Unione Sportiva Acli Marche, partito corso gratuito di autodifesa per donne nel Fermano

Presso la sede della palestra ASD Dspin di Marina di Altidona ha preso il via un corso gratuito di autodifesa per donne. Sono state ben 25 le persone, provenienti da vari centri come Fermo, Porto Sant’Elpidio, Altidona, Pedaso, Montefiore, Monterubbiano e Porto San Giorgio.

A dare il benvenuto alle corsiste la presidente della Provincia di Fermo Moira Canigola, la sindaco di Altidona Giuliana Porrà, la rappresentante del Centro Antiviolenza di Fermo Chiara Ferrari, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Fermo maggiore Roland Peluso, il vice presidente regionale vicario dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi e la presidente dell’ASD Dspin Daniela Talamonti coordinatrice dell’iniziativa.

Il corso è promosso da ASD Nicola Tritella, affiliato U.S. Acli, ASD Dspin, col sostegno di Coop Alleanza 3.0 e con il patrocinio e il contributo del Comune di Altidona e del Consiglio regionale delle Marche nell’ambito dell’iniziativa “Salute e benessere – Settimana europea dello sviluppo sostenibile”

Il corso consiste in 6 lezioni che, dopo la prima, si svolgeranno venerdì 31 maggio, 7, 14, 21 e 28 giugno presso la palestra Dspin in via del Molino a Marina di Altidona e che saranno tenute dall’istruttore di kraw maga Emanuele Conti.

Per ulteriori informazioni sul corso e per le iscrizioni si può contattare la referente dell’iniziativa Daniela (3391084448) o consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





© Riproduzione riservata