Tutti in cammino a Centobuchi, in Piazza dell'Unità appuntamento con ''Move Week''

Appuntamento con “Move week” Giovedì 30 Maggio alle ore 21 in Piazza dell’Unità a Centobuchi. Si tratta di una settimana di mobilitazione per la promozione del movimento e di stili di vita attivi che unisce l’Europa nel segno dello sport per tutti. Dal 28 maggio al 3 giugno 2018 una moltitudine arancione invaderà come ogni anno strade e piazze di tutta Europa attraverso migliaia di occasioni di sport praticato

Sono ben 38 i paesi coinvolti in tutta Europa, 2.941 le città, 6.117 Move Agent (associazioni ed enti coinvolti), 14.105 gli eventi organizzati e ben 3.444.930 i partecipanti. Questi dati fanno della MOVE Week il più grande evento per la promozione del movimento e dei suoi benefici in termini di salute in Europa.

L’iniziativa di Centobuchi, che consiste in una camminata della durata di un’ora, è organizzata dall’ASD Nicola Tritella, col sostegno del Consiglio regionale delle Marche nell’ambito del progetto “Salute e benessere – Settimana europea dello sviluppo sostenibile”.

Proprio tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile c’è quello di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e promuovere stili di vita corretti tra i cittadini va proprio in questa direzione.

La camminata sarà poi replicata Martedì 4 Giugno, sempre alle 21, con un itinerario diverso e sempre con partenza in Piazza dell’Unità. La partecipazione è gratuita.





