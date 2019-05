Beach Soccer, pronto riscatto dell'Happy Car Samb contro la compagine siciliana

L’Happy Car Samb si rialza alla grande dopo la sfortunata sconfitta di ieri contro Catania e batte 8-0 il Sicilia Beach Soccer negli ultimi incontri della Coppa Italia validi per raggiungere i piazzamenti migliori nella competizione.

Tutto facile per i rossoblù di mister Oliviero Di Lorenzo, che passano subito in vantaggio nel primo tempo con “El Bicho” Pedro Moran e raddoppiano grazie al secondo gol consecutivo di Marcello Percia Montani. Sicilia non riesce a reagire e la Samb va sul 3-0 grazie ad una bordata del portiere Chiodi.

Prima della fine del secondo tempo arriva anche la rete del talento di casa Luca Addarii, bravo a rovesciare sotto l’incrocio dei pali. La gara diventa un monologo rossoblù e sia Addarii che Percia Montani firmano la doppietta personale. Gli altri gol della Samb portano la firma di Jordan Soares e di Moran, anche lui autore di una bella doppietta.

Domani ultima sfida in Sardegna per capitan Pastore e compagni, rimasti senza “Il Pistolero” Franco Palma dopo il brutto infortunio di ieri. Avversario di turno il Pisa Beach Soccer degli ex Di Palma e Di Tullio, nel match valido per il quinto posto finale.





