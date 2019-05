Tennis, Travaglia gioca alla grande ma viene eliminato da Mannarino al Roland Garros

Termina al primo turno del tabellone principale la bella avventutra di Stefano Travaglia al Roland Garros, il torneo sulla terra rossa più importante del mondo e terzo Grande Slam della stagione. Il campione di Ascoli, attualmente numero 119 del ranking Atp, ha ceduto al quinto set dopo una lunga maratona al francese Adrian Mannarino, 48esimo giocatore al mondo.

Sul campo Simonne Mathieu il 27enne tennista ascolano ha vinto il primo set 7-6 al tie-break (7-5), poi si è arreso per 6-3 nel secondo parziale. Partita bellissima, con i due giocatori che sbagliano pochissimo. Il terzo set è uno show di Travaglia che si impone per 6-3, poi l'avversario transalpino prende coraggio e fa suo il quarto set con il punteggio di 6-2. Decisivo il quinto e ultimo parziale, tiratissimo nella parte iniziale, poi "Steto" cala fisicamente dopo quasi 4 ore di gioco e Mannarino si impone per 6-2. Ora per il 31enne francese il derby nel secondo turno con Gael Monfils, testa di serie numero 14 del torneo.













