Ascoli: Torneo Pista Piceno-Memorial Mamma Ave, rinvio per condizioni meteo avverse

Il primo appuntamento stagionale di ciclismo su pista nelle Marche slitta di due settimane causa condizioni meteo avverse previste per domani, Mercoledì 29 Maggio, giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere al Velodromo Monticelli di Ascoli Piceno il Torneo Pista Piceno-Memorial Mamma Ave per la regia del Team Ceci Dreambike.

La nuova data è stata fissata a Mercoledì 12 Giugno dove giovanissimi, esordienti, allievi e juniores si esiberanno in pista nelle specialità corsa a punti, scratch, 200 metri lanciati, torneo sprint, keirin e velocità.

Il Velodromo Monticelli sarà ancora il fulcro generale della pista marchigiana anche nel mese di luglio con un trittico di appuntamenti nei giorni Giovedì 18, Venerdì 19 e Sabato 20 riservato come consuetudine alle categorie internazionali (juniores ed open) e giovanili (esordienti e allievi) con la novità riservata agli amatori in ricordo del compianto Alfonso Ceci.





