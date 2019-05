Unione Sportiva Acli Marche, camminata culturale “I tesori nascosti nelle chiese ascolane”

“I tesori nascosti nelle chiese ascolane”. E’ questo il titolo di una nuova iniziativa dell’Unione Sportiva Acli Marche nell’ambito del progetto “Sport senza età” che si svolgerà Venerdì 7 Giugno.

Si tratta di una camminata culturale gratuita con guida turistica con una duplice finalità. Da un lato far conoscere meglio le ricchezze del nostro territorio, ed in questo caso quelli che sono autentici tesori che sono all’interno delle chiese ascolane, dall’altro, invece, far fare attività fisica ai cittadini riconoscendo proprio nel movimento un importante strumento di prevenzione.

La manifestazione del 7 Giugno prenderà il via alle 21 davanti alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria (via Napoli angolo Via 3 Ottobre) in quanto l’iniziativa rientra anche nel programma delle feste patronali della parrocchia.

Da lì il gruppo si dirigerà verso il centro storico e sarà possibile visitare l’interno di altre chiese cittadine vista la coincidenza con l’iniziativa “La lunga notte delle chiese”, una sorta di notte bianca delle chiese, manifestazione giunta alla quarta edizione ed alla quale ha aderito anche la diocesi di Ascoli Piceno.

Il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” è realizzato con il contributo dell’Asur Marche, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno. La partecipazione è gratuita. Informazioni al numero 3442229927, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche.







