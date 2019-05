Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per il fine settimana

Ascoli

Sabato possibili piogge o acquazzoni a partire soprattutto dal pomeriggio, con tempo instabile fin in nottata. Si rinnovano condizioni di instabilità domenica, con acquazzoni e temporali specie nelle ore diurne, prima di un esaurimento dei fenomeni in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Marche

Sabato condizioni di instabilità a partire dalle ore pomeridiane, con piogge e acquazzoni a partire dagli Appennini. Possibili fenomeni in nottata anche sulle coste meridionali. Domenica ancora condizioni di tempo instabile fin dal mattino, con acquazzoni e temporali specie sui settori interni. Precipitazioni in esaurimento dalla serata con ampi spazi di sereno.

Nazionale

Giornata all'insegna del tempo generalmente asciutto sulle regioni settentrionali, con ampie schiarite al mattino e qualche addensamento più compatto ma innocuo al pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata. Tempo stabile al mattino al Centro con ampi spazi di sereno, prima che al pomeriggio possano svilupparsi locali acquazzoni specie tra Lazio e Abruzzo. Residue precipitazioni in serata sull'Appennino e in nottata anche sul versante Adriatico. Instabilità di stampo pomeridiano interesserà il Sud Italia con acquazzoni e temporali anche intensi soprattutto sui settori Peninsulari e sulla Sicilia. Fenomeni anche in serata in esaurimento nella notte, ampie schiarite invece in Sardegna.

Temperature in generale aumento soprattutto nei valori massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





