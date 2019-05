Europei Under 21, Orsolini carico: “Il gol è importante e fa parte di me. Vogliamo vincere”

Dopo la visita di ieri del ct Roberto Mancini, prosegue al centro sportivo di Formello la preparazione della Nazionale Under 21 a poco più di due settimane dall’esordio nell’Europeo. Terminata la prima fase di raduno, dal 10 giugno gli Azzurrini si trasferiranno al Centro Tecnico del Bologna di Casteldebole, dove Riccardo Orsolini potrà tornare a respirare aria di casa.

Il 22enne attaccante esterno ascolano è stato uno dei protagonisti della salvezza dei rossoblù e dopo un buon campionato, che lo ha visto andare a segno otto volte, all’Europeo spera di ripetere quanto fatto due anni fa al Mondiale Under 20, dove realizzò cinque reti vincendo il titolo di capocannoniere della manifestazione: “Sono un esterno – sottolinea in conferenza stampa – ma il gol è importante e fa parte di me. Li ho sempre fatti i gol, mi piace segnare e quest'anno sono riuscito a ottenere un buon bottino, anche se so che posso fare meglio. Ora devo arrivare all'Europeo nel miglior modo possibile dal punto di vista fisico".

Il ricordo di due anni fa è ancora vivo e in questi giorni sta rivivendo le emozioni del Mondiale coreano facendo un gran tifo per gli Azzurrini dell’Under 20, che in Polonia hanno raggiunto gli ottavi di finale: “Se continuano così possono arrivare in fondo". E in fondo vuole arrivare anche l’Under 21: “Quando giochi un Europeo in casa hai maggiori responsabilità perché hai la pressione mediatica, le persone si aspettano che la squadra vinca. Abbiamo il dovere di provarci”.

Nel pomeriggio la squadra sosterrà la seduta di allenamento quotidiana: “Il ritiro è cominciato abbastanza bene – racconta l’attaccante classe 1997 –, c’è una buona coesione e siamo un gruppo affiatato, che si diverte molto. Siamo tranquilli e rilassati, pronti per l’esordio con la Spagna”. Nei prossimi giorni il gruppo si completerà con l’arrivo di alcuni giocatori convocati da Mancini in Nazionale maggiore. Aumenterà la concorrenza, ma anche la qualità di una squadra a cui non manca il talento: "La Federazione tiene tanto a questa manifestazione, è un segnale importante il fatto di far scendere i ragazzi dalla Nazionale A. È uno stimolo in più, una cosa positiva perché sono dei ragazzi che possono dare una mano e faranno crescere il tasso tecnico".

Orsolini ha parlato anche del Bologna: "Ho giocato di più con l’arrivo di Mihajlovic. Con lui c’è stata una crescita collettiva che ha esaltato i singoli. Sul piano personale ho fatto bene ma so che posso e devo fare di più. Il riscatto dalla Juvebtus? Io sono qui, ci sono molte voci, ma non ho ancora firmato nulla – continua Orsolini -. C'era una certa apertura da parte mia e del Bologna in quel senso. Sarei contentissimo di rimanere in una città bellissima dove mi sono trovato benissimo con gente calorosa. Mihajlovic? È un grande allenatore. Con lui sono cresciuto sul piano tattico e so di poter fare meglio come mi ha detto in tanti faccia a faccia in questi mesi. Se resterà a Bologna, sarà contento perché vuol dire che ci sarà anche un progetto importante e ambizioso. Se andrà via? Gli farò un in bocca al lupo per la sua carriera".





L’elenco dei convocati

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio De Paoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Ferdinando Del Sole (Pescara), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Riccardo Sottil (Pescara).

Staff – Capo delegazione: Massimo Ambrosini; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Luigi Di Biagio; Segretario: Mauro Vladovich; Assistente allenatore: Massimo Mutarelli, Carmine Nunziata; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match analyst: Filippo Lorenzon; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Nutrizionista: Cristian Petri; Fisioterapisti: Enzo Paolini, Alfonso Casano, Emiliano Bozzetti. Ufficio squadre nazionali: Manfredi Martino.



Il programma



Venerdì 31 maggio

h. 13.30 incontro stampa con un calciatore

h. 16.30 allenamento (chiuso)

Sabato 1 giugno 2019

h. 13.30 incontro stampa con un calciatore

h. 16.30 allenamento (aperto ai media per i primi 15’)

Domenica 2 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

Lunedì 3 giugno

h. 13.30 incontro stampa con un calciatore

h. 17 allenamento (aperto ai media per i primi 15’)

Martedì 4 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 17 allenamento (chiuso)

Mercoledì 5 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 13.30 incontro stampa con un calciatore

Giovedì 6 giugno

(Entro le ore 24.00 Ufficializzazione lista dei 23 calciatori convocati per il C.E.)

h. 10.30 allenamento / amichevole (aperto ai media accreditati)

Venerdì 7 giugno

h. 16 incontro stampa con il Tecnico

h. 17 allenamento (aperto ai media per i primi 15’)

Sabato 8 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 13 pranzo

A seguire scioglimento raduno e rientro nelle rispettive sedi

