Atletica: Societari Assoluti, a Macerata weekend decisivo con tanti marchigiani protagonisti

Tornano in pista i club delle Marche nella seconda e ultima fase regionale dei Campionati italiani assoluti per società. Anche stavolta allo stadio Helvia Recina di Macerata, che sabato 1 e domenica 2 giugno ospiterà la prova decisiva della rassegna prima delle finali nazionali. Dopo il round iniziale l’Atletica Avis Macerata ha il punteggio più alto tra gli uomini a quota 13.310, anche se con 17 gare contro le 18 del Team Atletica Marche, nato dalla collaborazione tra Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti, Atletica Osimo e Sacen Corridonia, che quindi si trova attualmente in testa con 13.008. La Tam guida al femminile con 13.842 punti davanti all’Atletica Fabriano, seconda a 12.088. Terzo posto per la Sport Atletica Fermo, 11.263 con gli uomini e 9539 al femminile, ma le donne dell’Atletica Avis Macerata per ora hanno 10.035 punti in 13 gare. Le classifiche saranno definitive, con 18 punteggi, soltanto al termine del weekend.



Al via anche in quest’occasione molti dei migliori atleti marchigiani, pronti a conquistare punti preziosi per le loro squadre. La 19enne velocista Elisabetta Vandi, pesarese dell’Atletica Avis Macerata entrata da poco nelle Fiamme Oro, è annunciata su 100 e 200 metri dopo aver corso con la maglia della nazionale alle World Relays di Yokohama, per un probabile doppio confronto con la tricolore allieve Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati) e con Greta Rastelli (Tam). Nei 400 ostacoli attesa la vicecampionessa europea under 18 Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) e sui 5000 di marcia l’azzurrina Camilla Gatti (Atl. Fabriano), 25esima nella Coppa Europa di due settimane fa. Nei lanci in azione la tricolore allieve Sara Zuccaro (Atl. Fabriano), mentre sulle pedane dei salti da seguire nell’asta i progressi di Nicole Morelli (Sport Atl. Fermo) e nel lungo duello tra Martina Ruggeri (Atl. Fabriano) e Martina Aliventi (Collection Atl. Sambenedettese).

Tra gli uomini Simone Barontini (Sef Stamura Ancona) è iscritto su 400 e 800 metri, invece in pista il club organizzatore dell’Atletica Avis Macerata schiera Lorenzo Angelini nei 200 e Nicola Cesca sui 110 ostacoli. Sfide interessanti nei lanci con i discoboli Giovanni Faloci (Atl. Avis Macerata) e Gabriele Rossi Sabatini (Tam), il pesista Lorenzo Del Gatto (Tam) e nel giavellotto il campione italiano promesse invernale Simone Comini (Asa Ascoli Piceno). Nei 5000 di marcia ai nastri di partenza fuori classifica il maceratese Michele Antonelli (Aeronautica), convocato per la 50 km dei Mondiali di Doha grazie al nono posto in Coppa Europa. Per i salti ci saranno tra gli altri i giovani Michele Pasquinelli (Sef Stamura Ancona) nell’alto e Valerio De Angelis (Asa Ascoli Piceno) nel triplo, con Fabio Santarelli (Tam) e Matteo Colletta (Sef Stamura Ancona) in gara nel lungo.





