Ascoli Piceno: iniziativa ''Giochiamo a scacchi'' aperta a cittadini di tutte le età

Sabato 8 Giugno 2019 si svolgerà l’iniziativa “Giochiamo a scacchi”. La manifestazione è organizzata dal Coni, comitato regionale Marche e delegazione provinciale di Ascoli Piceno, e conclude il progetto di conoscenza del gioco degli scacchi portato avanti nell’anno scolastico 2018/2019 che ha coinvolto, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno – assessorato alla pubblica istruzione, 3 istituti scolastici comprensivi, 5 plessi, 9 classi e ben 168 alunni delle scuole primarie della città.

“Giochiamo a scacchi”, che è comunque aperta a cittadini di ogni età e gratuita, si svolgerà sabato 8 giugno dalle ore 16 alle ore 19 presso il teatro della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via Napoli (angolo via 3 Ottobre).

Il fine dell’iniziativa è stato quello di validare un progetto territoriale di integrazione tra enti pubblici, Coni, federazioni ed enti di promozione sportiva., in questo caso attraverso la conoscenza del gioco degli scacchi tra i cittadini.

A disposizione dei partecipanti a “Giochiamo a scacchi” ci saranno tecnici federali disponibili a far conoscere le nozioni di base del gioco degli scacchi e a far giocare qualche partita.







