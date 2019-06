Ascoli Calcio, nessuno nelle Marche meglio del Picchio in B. Andamento dei 22 tornei cadetti

Tra un mese esatto l'Ascoli si iscriverà ufficialmente al campionato di Serie B 2019/2020. Per il Picchio si tratterà del 23° torneo cadetto della sua storia ultracentenaria, il primo nella stagione 1972/19973. Nessuna squadra marchigiana vanta così tanti campionati in Serie B, ai quali vanno aggiunte ben 16 stagioni in Serie A (la prima nel 1974/1975, l'ultima nel 2006/2007). Ripercorriamo l'andamento dei 22 campionati dell'Ascoli nella seconda serie calcistica nazionale.





CAMPIONATI SERIE B ASCOLI

(tornei con due punti per vittoria)



1972/1973 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 4° posto con 48 punti



1973/1974 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 2° posto con 51 punti - Promozione in Serie A



1976/1977 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 10° posto con 37 punti



1977/1978 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 1° posto con 61 punti - Promozione in Serie A



1985/1986 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 1° posto con 50 punti - Promozione in Serie A



1990/1991 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 4° posto con 42 punti - Promozione in Serie A



1992/1993 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 6° posto con 46 punti



1993/1994 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 7° posto con 40 punti







(tornei con tre punti per vittoria)

1994/1995 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 18° posto con 34 punti - Retrocessione in Serie C



2002/2003 (campionato a 20 squadre) - Ascoli al 12° posto con 48 punti



2003/2004 (campionato a 24 squadre) - Ascoli all' 11° posto con 60 punti



2004/2005 (campionato a 22 squadre) - Ascoli al 6° posto con 62 punti - Per effetto della condanna sportiva del Genoa e per le mancate iscrizioni del Perugia e del Torino diviene il club con il 3° miglior titolo sportivo e viene promosso in Serie A



2007/2008 (campionato a 22 squadre) - Ascoli all' 8° posto con 62 punti



2008/2009 (campionato a 22 squadre) - Ascoli al 16° posto con 51 punti (scontato 1 punto di penalizzazione)



2009/2010 (campionato a 22 squadre) - Ascoli al 9° posto con 57 punti



2010/2011 (campionato a 22 squadre) - Ascoli al 17° posto con 50 punti (scontati 6 punti di penalizzazione)



2011/2012 (campionato a 22 squadre) - Ascoli al 15° posto con 49 punti (scontati 7 punti di penalizzazione)



2012/2013 (campionato a 22 squadre) - Ascoli al 20° posto con 41 punti (scontato 1 punto di penalizzazione) - Retrocessione in Lega Pro



2015/2016 (campionato a 22 squadre) - Ascoli al 15° posto con 47 punti



2016/2017 (campionato a 22 squadre) - Ascoli al 16° posto con 49 punti



2017/2018 (campionato a 22 squadre) - Ascoli al 18° posto con 46 punti (salvezza ottenuta dopo due pareggi per 0-0 ai playout con la Virtus Entella)



2018/2019 (campionato a 19 squadre) - Ascoli al 13° posto con 43 punti







