San Benedetto, estate all'insegna dello yoga gratuito con due lezioni a settimana

Dal 17 Giugno, due volte a settimana, sarà possibile partecipare a lezioni gratuite di yoga. L’Unione Sportiva Acli Marche, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’Unione Sportiva Acli Marche grazie al contributo dell’Asur Marche (ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 1118/2017), col patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con il Teatro delle foglie, organizza infatti “Summer yoga”.

Gli appuntamenti settimanali sono due. Tutti i lunedì dal 17 Giugno al 26 Agosto l’appuntamento è ogni Lunedì dalle ore 19 alle ore 20 presso gli spazi aperti dell’Hotel Pineta (in via dei mille 103). Tutti i giovedì dal 20 Giugno al 29 Agosto l’appuntamento è invece ogni giovedì dalle ore 7,30 alle ore 8,30 presso lo stabilimento Poseidon & Nettuno (in via San Giacomo 34). Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano.

Il programma predisposto dall’insegnante Eugenia Brega prevede yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra e rilassamento. Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).





