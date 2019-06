A Grottazzolina arriva il maestro Giuseppe Russi, campione del mondo di pasticceria

Il prossimo 10 Giugno sarà una data importante per tanti pasticcieri ed aspiranti tali sia del Fermano che dell'intera regione Marche.

"Per la prima volta nelle Marche e soprattutto nel Fermano avremo come ospite a Grottazzolina il maestro Giuseppe Russi, già campione del mondo di pasticceria nel 2017". A darne l'annuncio è l'imprenditore Davide Longo, uno dei titolari della Swedlinghaus, nota e stimata azienda di produzioni di macchinari per il settore. L'ospitata sarà presso la il laboratorio SwedlinFactory a Grottazzolina dalle ore 19.30 in poi per uno show-cooking aperto a tutti i professionisti ed appassionati del settore.

Per l'occasione verranno preparate 4 ricette di pasticceria moderna, verranno inoltre diffusi i ricettari ed il maestro sarà disponibile a rispondere a tutte le domande. All'evento interverrà anche il nuovo sindaco, recentemente eletto, di Grottazzolina, Alberto Antognozzi, che porterà i saluti della cittadinanza. Questo evento vedrà anche un fondamentale contributo di importanti aziende del territorio e sancirà l'inizio di un progetto che porterà SwedlinFactory ad essere un vero e proprio strumento strumento di propaganda nel Mondo per il fodd di casa nostra. Per informazioni e prenotazioni alla serata telefonare allo 0734.631346.





