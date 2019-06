Grottammare: al via “Summer Yoga”, lezioni gratuite per tutta l’estate

Dalla collaborazione tra amministrazione comunale di Grottammare, assessorato allo sport e salute, Cooperativa DLM, Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, Susan G. Komen Onlus, Teatro delle Foglie e Coop Alleanza 3.0 nasce “Summer yoga”.

Si tratta di lezioni gratuite di yoga all’aperto che si svolgeranno dal 18 giugno al 27 agosto (tranne il 13 agosto) ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20 presso Piazza Capponi (vicino ai nuovi campi da tennis – Via Promessi sposi).

“Sono molti i benefici per la salute dei cittadini derivanti dalla pratica dello yoga – hanno detto l’assessore alla sostenibilità del Comune di Grottammare Alessandra Biocca e l’insegnante Eugenia Brega– e un numero sempre maggiore di studi scientifici lo dimostra. Praticare regolarmente yoga ad esempio abbassa l’ansia e controlla lo stress, migliora la flessibilità e l’ampiezza dei movimenti articolari, aiuta a migliorare l’equilibrio e a prevenire le cadute. Per questo invitiamo cittadini di ogni età a partecipare a questa nuova iniziativa”.

Per poter partecipare è necessario portare il proprio tappetino ed un asciugamano. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’insegnante Eugenia Brega (tel. 3358119319) oppure consultare la pagina facebook della Cooperativa DLM. Le lezioni di yoga rientrano nel progetto di potenziamento dei laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno curati dalla Cooperativa DLM realizzati con un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus, dal Comune di Grottammare, da Coop Alleanza 3.0 e dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.





