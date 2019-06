Atletica leggera, brilla il sambenedettese Silvestri nel meeting per Cadetti a Fidenza

Anche quest’anno i giovani atleti marchigiani si fanno valere a Fidenza (Parma), nel tradizionale meeting nazionale dedicato alle rappresentative cadetti. Arrivano infatti due piazzamenti sul podio, con un successo e un terzo posto, e tanti miglioramenti personali. Nei 1200 siepi conquista la vittoria Serena Frolli (Atl. Osimo) con il suo primato di 3’54”70 e si conferma ai vertici, dopo il quarto posto tricolore della scorsa stagione. Al maschile brillante gara di Daniele Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese), terzo nel personal best di 13”99 nei 100 ostacoli. Sulle pedane dei salti applausi per Ermes Mercuri (Atl. Castelfidardo Criminesi) che eguaglia il personale di 1.84 nell’alto e chiude in quinta posizione, stesso piazzamento di Matteo Ruggeri(Sef Stamura Ancona) atterrato a 6.16 (+2.5) nel lungo. Da sottolineare poi i due sesti posti nel mezzofondo femminile, con Asia Mascetti (Asa Ascoli Piceno) nei 1000 in 3’06”28 ed Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona) in 6’55”29 sui 2000 metri. Nel getto del peso settimi Filippo Danieli (Atl. Fabriano, 13.55) e Sofia Coppari (Atl. Fabriano, 11.46) come Riccardo Ciribeni(Collection Atl. Sambenedettese) sui 300 in 37”63. Nella classifica a punti del Memorial Pratizzoli si afferma la Lombardia, con il nono posto delle Marche e in tutto ben 11 atleti del team regionale firmano il miglior risultato in carriera, mettendo a frutto questa importante esperienza di confronto.



RISULTATI

Cadetti. 80: 14. Davide Orlando (Sef Stamura Ancona) 9”50 (+0.3) pb; 29. Francesco Ranxha (Atl. Fabriano) 9”83 (+0.3); 300: 7. Riccardo Ciribeni (Collection Atl. Sambenedettese) 37”63 pb; 1000: 12. Daniele Gagliardi (Mezzofondo Club Ascoli) 2’45”64 pb; 2000: 9. Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona) 6’03”72 pb; 1200 siepi: 14. Matteo Orazi (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 3’58”52; 100hs: 3. Daniele Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) 13”99 (+0.7) pb; alto: 5. Ermes Mercuri (Atl. Castelfidardo Criminesi) 1.84 =pb; lungo: 5. Matteo Ruggeri (Sef Stamura Ancona) 6.16 (+2.5); peso: 7. Filippo Danieli (Atl. Fabriano) 13.55 pb; martello: 13. Lorenzo Liuzzi (Sport Atl. Fermo) 8.47; giavellotto: 11. Michele Rizzi (Sef Stamura Ancona) 37.78; marcia 3000: 9. Pietro Lombardi (Sef Stamura Ancona) 15’40”44 pb; 4x100: 12. Daniele Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese, Davide Orlando (Sef Stamura Ancona), Francesco Ranxha (Atl. Fabriano), Matteo Ruggeri (Sef Stamura Ancona) 48”50.

Cadette. 80: 16. Sabrina Salvatori (Asa Ascoli Piceno) 10”51 (-1.6); 23. Meskerem Paparello (Atl. Ama Civitanova) 10”68 (-0.7) pb; 300: 9. Chiara Menotti (Pol. Montecassiano) 41”67; 1000: 6. Asia Mascetti (Asa Ascoli Piceno) 3’06”28; 2000: 6. Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona) 6’55”29; 1200 siepi: 1. Serena Frolli (Atl. Osimo) 3’54”70 pb; 80hs: 9. Francesca Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 12”56 (+0.4); alto: 9. Federica Tomassini (Atl. Avis Macerata) 1.50; lungo: 11. Claudia Boccaccini (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 4.88 (+1.0); peso: 7. Sofia Coppari (Atl. Fabriano) 11.46; martello: 12. Maria Ragaglia (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 29.82; giavellotto: 11. Greta Ricciardi (Atl. Avis Macerata) 25.77 pb; marcia 3000: 10. Lucia Lamura 17’39”62; 4x100: 10. Meskerem Paparello (Atl. Ama Civitanova), Francesca Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), Chiara Menotti (Pol. Montecassiano), Sabrina Salvatori (Asa Ascoli Piceno) 50”75.



RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/2019/COD7652/Index.htm





