Slalom “Città di Ascoli Piceno”, ottima la risposta dei piloti. Oltre 60 gli iscritti

Si stanno definendo gli ultimi preparativi per la 18esima edizione dello Slalom "Città di Ascoli Piceno". Il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo sono pronti ad ospitare i concorrenti per la seconda prova del Trofeo Interregionale Slalom Abruzzo-Marche. La risposta dei piloti è stata ottima ed in sede d’iscrizione si sono superate le 60 unità. Ci saranno i principali specialisti in lizza per il successo assoluto, dal riminese Daniele Ravaioli (3 successi all’attivo ad Ascoli) al pilota di casa Andrea Vellei (2 vittorie), ci saranno anche il loretano Luca Filippetti indiscusso protagonista degli slalom del centro Italia in cerca del suo primo successo ascolano, il sarnanese Marco Gentili, l’altro pilota di casa Daniele Vellei ed il frusinate Adriano Ricci reduce dal brillante secondo assoluto a Roccafluvione. Altre adesioni importanti sono arrivate dal Molise e dalla Basilicata, ad incrementare competitività ed incertezza.

Interessante la presenza dell’ascolano Alessandro Gabrielli che fungerà da apripista con l’Alfa Romeo 4C-Picchio con la quale sta facendo molto bene nel CIVM.

Il pianoro di Colle San Marco si prepara ad ospitare una frizzante domenica di motori, che verrà scandita al mattino dalle operazioni preliminari (verifiche sportive dalle 8,30 alle 11 e le tecniche dalla 9 alle 11,30), poi l’accensione dei motori alle ore 13 con la prima salita dedicata alla ricognizione del percorso di 2900 metri, dove si dovranno valutare le difficoltà delle 12 postazioni di rallentamento a birilli, significative per la prestazione finale. L’appuntamento con il cronometro sarà immediatamente successivo con il via della prima manche in programma per le ore 14, seguito dalla seconda e dalla terza manche, alla ricerca del singolo miglior tempo per ogni pilota a determinare le classifiche.

L’occasione dello “Slalom Città di Ascoli Piceno” che sarà valido anche per il 15° Memorial Silvano Pennacchietti, è anche quello naturalmente di introdurre all’appuntamento clou della stagione, la 58esima edizione della cronoscalata Coppa Paolino Teodori in calendario dal 28 al 30 giugno, con validità per la Coppa Fia della Montagna oltre che per il CIVM ed il TIVM Nord e Sud.

Lo staff organizzatore ringrazia per il supporto Vulcangas, Piemme estintori, Auto Adria, Consav, ingrosso alimentari Pamelini, Lapati traslochi, ELE forniture, Antica Forneria De Giorgis e Tombolini Auto.











