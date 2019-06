Forze dell'ordine, potenziamento organici anche nelle Marche e nel Piceno. Numeri e date

8.793 donne e uomini in divisa entreranno in servizio entro il 2023. 2.988 agenti della Polizia di Stato entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Già autorizzata anche l’assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unità, per un totale di 4.290 unità di personale.

È parte del piano di potenziamento voluto dal Governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi.

196 donne e uomini in divisa per i presìdi marchigiani. Sono gli operatori delle Forze dell’ordine che arriveranno nei prossimi mesi nelle province delle Marche. E presto saranno ancor più rafforzate dai 4.290 Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione.



In particolare un contingente interforze di 125 unità sarà già operativo dal prossimo 1° luglio nell’ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell’ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale. Di questi 26 ad Ancona, 17 ad Ascoli Piceno, 20 a Macerata, 40 a Pesaro Urbino e 22 a Fermo.



Ulteriori 71 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 10 ad Ancona, 8 ad Ascoli Piceno, 18 a Macerata, 15 a Pesaro Urbino e 20 a Fermo.







