Festival dell'Appennino 2019, Sabato alla scoperta di Montedinove

Sabato 8 giugno il Festival dell’Appennino 2019 propone la seconda tappa dell’edizione estiva, spostandosi a Montedinove per un nuovo appuntamento alla scoperta del territorio. Per il prossimo weekend la kermesse propone un pomeriggio intitolato “To be Apple”.



Appuntamento alle 17 in piazza Cino del Duca a Montedinove, per andare alla scoperta del piccolo borgo piceno attraverso un trekking urbano in italiano e in inglese. Alle 18.30 andrà in scena la performance / reading teatrale in lingua inglese “When a dragon sighs” (Quando un drago sospira). La serata continuerà all’insegna della mela rosa dei Sibillini con lo showcooking dello chef Antonio Pallottini.

La cena sarà curata da Eventi Montedinove e dalla Pro Loco Montedinove per poi continuare con lo spettacolo di magia di Tino Fimiani. Clown stralunato, illusionista illuso e ingenuo ventriloquo, miscela sapientemente giocoleria, equilibrismo, magia, pickpocket e una comicità allo stesso tempo semplice e raffinata, colta e popolare, adatta a qualsiasi tipo di pubblico e di situazione.

Il Festival dell’Appennino 2019 è un progetto realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito delle misure di contrasto alle conseguenze del sisma, che quest’anno si apre a una innovativa promozione turistica del territorio fatta di escursioni, spettacoli, musica, perfomarce teatrali nei borghi montani realizzate dai giovani anche in lingua inglese, laboratori alchemici.

Il Festival dell’Appennino è una manifestazione aperta a tutta la comunità.

Oltre alla Appennino Up, associazione capofila, i partner del progetto sono: Associazione Libero Spirito, Comune di Rotella, Comune di Montedinove, Compagnia dei Folli Srl, Consorzio Marche Maraviglia, Comune di Palmiano, Associazione Guide Turistiche Marche V Regio, Liceo Artistico Osvaldo Licini, Cammini della Marca, Comune di Arquata del Tronto, Comune di Ascoli Piceno, Istituto Celso Ulpiani, Spin Off Unicam ART & Co., Associazione Mountain Project, Comune di Venarotta, Comune di Montemonaco.

IL PROGRAMMA

8 giugno 2019 sabato (pomeriggio)

Montedinove (AP)

“To be Apple”

ore 17:00 Ritrovo in piazza Cino Del Duca a Montedinove, trekking urbano italiano/inglese alla scoperta di Montedinove

Ore 18:30 Performance/Reading teatrale in lingua inglese: “When a dragon sighs” (“Quando un drago sospira”)

Ore 19:00 Showcooking dedicato alla Mela Rosa dei Sibillini con lo chef Antonio Pallottini

Ore 20:00 Cena a cura di Eventi Montedinove e Pro loco Montedinove

Ore 21:00 Spettacolo di magia con Tino Fimiani