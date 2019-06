Zanetti: “Ascoli ha creduto fortemente nel mio lavoro, per me opportunità da prendere al volo”

E' Paolo Zanetti il nuovo allenatore dell'Ascoli dopo l'esperienza targata Vincenzo Vivarini. Il 36enne tecnico veneto ha firmato un contratto biennale con il club di Corso Vittorio Emanuele e si appresta a vivere la sua prima avventura professionale nel campionato di Serie B.

"È successo tutto in una settimana - ha spiegato Zanetti ai microfoni del "Corriere dell'Alto Adige" -, la Società è stata molto decisa e concreta e ha creduto fortemente nel mio lavoro: per quel che mi riguarda, un’opportunità da prendere al volo, impossibile dire di no. C’era qualcosa di concreto anche in categoria, però avrei fatto fatica a lasciare l’Alto Adige per rimanere in C: in B lo Spezia mi aveva seguito, ma quella che ha dimostrato maggiormente di volermi è stata l’Ascoli. Spero che con il Sudtirol sia solo un arrivederci, mi sono lasciato molto bene con tutti, in particolare con tutti i dirigenti, con cui c’è grande affetto e stima reciproca, loro hanno fatto tanto per me ma anch’io credo di aver fatto altrettanto per loro".





© Riproduzione riservata