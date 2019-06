“Ieri, oggi e sempre Ascoli Calcio”. Il saluto di Pulcinelli: “Complimenti ragazzi, ci sarò con il cuore”

E' arrivato il grande giorno di "Ieri, oggi e sempre Ascoli Calcio", l'evento organizzato dai tifosi bianconeri allo stadio "Del Duca" che vivrà il suo momento clou attorno alle ore 19 con la partita delle Vecchie Glorie del Picchio.

Anche il patron Massimo Pulcinelli, che non potrà essere presente per impegni lavorativi in Sardegna, ha voluto salutare i tifosi bianconeri e gli organizzatori con un video messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento.







