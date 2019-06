Cammina Italia CAI, una staffetta per la rinascita del Sentiero Italia

Il 2019 sarà l’anno del cammino lento e il CAI, con l’aiuto dei suoi Gruppi regionali, ha avviato un importante lavoro per il recupero e il rilancio del tracciato escursionistico del Sentiero Italia, da molti definito “il trekking più lungo del mondo”. Ideato nel 1983 il Sentiero Italia si sviluppa per 6.880 km lungo l’intera dorsale appenninica, isole comprese, e sul versante meridionale delle Alpi; il concatenamento di sentieri che formano il Sentiero Italia è ad oggi quasi completamente segnalato con i classici colori bianco e rosso e la dicitura “S.I.”.

Nel nostro territorio i volontari della Commissione Sentieri, delle sezioni CAI di Ascoli Piceno e San Benedetto, hanno lavorato duramente per quasi un anno per ripulire e ripristinare la tappa P20 del SI sui Monti della Laga. Oggi questo affascinante, e poco conosciuto, sentiero è percorribile da San Martino di Acquasanta alla Macera della Morte, lungo la Cresta San Paolo.

In concomitanza con l’evento “Cammina Italia Marche” le sezioni CAI di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto propongono, per domenica 23 giugno, a tutti gli escursionisti una bella e panoramica traversata (di quasi 12 km di lunghezza e 600 metri di dislivello) della Cresta di San Paolo, da San Martino di Acquasanta a Colle Pidocchi, scendendo verso Piani Cattivi fino al raggiungimento della frazione di Collefrattale.

Mercoledì 12 giugno, alle ore 21 preso la sede della sezione CAI di Ascoli Piceno in via Cellini 10, ci sarà la presentazione del Sentiero Italia e dell’evento di domenica 23 (con l’occasione sarà possibile iscriversi all’escursione).

Per gli amanti della montagna è una bella occasione per scoprire, o riscoprire, un territorio poco conosciuto, il Sentiero Italia CAI non ha (ancora) il blasone di altri cammini nazionali o internazionali, ma ha indubbiamente la bellezza e il fascino delle nostre montagne, fatta una tappa (magari la “nostra” Cresta San Paolo) verrà sicuramente voglia di farne un'altra!









