Ciclismo, il sambenedettese Curzi convocato per i Campionati Italiani Juniores

Si tirano le somme in casa Cycling Team Fonte Collina in un periodo della stagione dove la forma cresce e si cominciano a mettere in mostra le proprie qualità per potersi esprimere ad alti livelli.

Come nel caso dello juniores secondo anno Simone Curzi, atleta di San Benedetto del Tronto che nel mese di maggio ha avuto il suo apice nella forma e nei piazzamenti con un doppio nono posto al Trofeo Città di Manoppello in Abruzzo e alla Coppa Maria Santissima della Stella in Puglia.

Questi due inaspettati piazzamenti hanno permesso a Curzi di ricevere la convocazione ufficiale come titolare nella rappresentativa regionale FCI Marche che gareggerà domenica 16 giugno in occasione dei Campionati Italiani Juniores su strada a Città di Castello in Umbria.







