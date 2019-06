Unione Sportiva Acli Marche, camminata culturale gratuita ''Ascoli con la luna piena''

“Ascoli con la luna piena”. E’ questo il titolo di una nuova iniziativa dell’U.S. Acli Marche nell’ambito del progetto “Sport senza età” che si svolgerà Lunedì 17 giugno alle 21 con partenza da Piazza Arringo alle 21.

Si tratta di una camminata culturale gratuita con guida turistica che approfitterà della luminosità della luna piena per far conoscere meglio le bellezze cittadine.

Il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” è realizzato con il contributo dell’Asur Marche, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno ed è finalizzato a promuovere l’attività fisica tra i cittadini per adottare stili di vita corretti.

La partecipazione è gratuita. Informazioni al numero 3442229927, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.







