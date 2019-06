Giovanissimi, esordienti, allievi e juniores: appuntamenti ciclistici del weekend nelle Marche

FERMO – Il Trofeo del Fermano è pronto sulla rampa di lancio per offrire una giornata, quella del 16 giugno, densa di emozioni e di attrazione sportiva con le categorie giovanili esordienti e allievi nonché la novità dell’attività stagionale del sodalizio OP Bike. Due gare in un giorno che assegnano i titoli regionali FCI Marche per allievi ed esordienti, più quelli provinciali FCI Ascoli Piceno-Fermo.



Percorso gara esordienti chilometri 28: Fermo (partenza alle 10:00 da Piazza del Popolo), Località Tiro a Segno, San Marco le Paludi, Strada Lungo Tenna, Strada Faleriense, Arrivo Strada Cretarola (Chiesetta di Legno).

Percorso gara allievi chilometri 82: Fermo (partenza alle 15:00 da Piazza del Popolo), Località Tiro a segno, San Marco le Paludi, Strada Lungo Tenna, Circuito da ripetere 3 volte: Strada Elpidiense, Via Vecchio Porto, Via Roma , Via Po, Via Angeli, Strada Santa Caterina, Strada Faleriense, svolta a sinistra su strada Cretarola per l’arrivo

SAN GIRIO – Settima edizione in arrivo per il Trofeo Marzio Rinaldoni riservato alla categoria giovanissimi under 13 sabato 15 giugno a San Girio di Potenza Picena per la regia della SC Potentia Rinascita. Attesi ancora una volta i giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni a pedalare nella più totale sicurezza all’interno della collaudata location del Ciclodromo Marzio Rinaldoni che ospiterà le varie batterie di gara (ritrovo alle 14:30 e partenza alle 16:00) sulla pista di 1200 metri.

CAMPOCAVALLO DI OSIMO – Posticipata al 16 giugno, causa la concomitanza con le elezioni europee del 26 maggio scorso, la 20°edizione del Gran Premio Adalberto Gabrielloni per juniores a cura del Team Ciclistico Campocavallo e in ricordo del compianto fondatore del movimento ciclistico di Campocavallo, scomparso prematuramente l’8 febbraio 1999 per un male incurabile. Con ritrovo alle 9:30 e la partenza alle 14:30 in Via Jesi, il percorso propone una serie di circuiti che si intersecano tra di loro tra Campocavallo e Padgilione, il punto clou della corsa è lo strappo di Villa Orsi che termina al Crocifisso di Osimo per tornare nella zona di partenza e di arrivo fissata a Campocavallo per un totale di 113,3 chilometri.

OFFIDA – Seconda edizione consecutiva e nuova collocazione temporale per il Cross Country Mtb Notturna Offida in programma il 15 giugno dall’Asd Bicigustando in collaborazione con la Sca Offida e con la locale Pro Loco e che sarà prova della Conero Cup. La gara, che si svolgerà appunto in notturna, si snoderà lungo le strade della bellissima e suggestiva città di Offida. Ritrovo alle ore 18 in Piazza del Popolo, riunione tecnica alle ore 19 e poi prima partenza alle ore 19.30 (esordienti, donne esordienti, allievi e donne allieve) e alle ore 20.30 la seconda (juniores, open donne, junior, senior 1 e 2, veterani 1 e 2, gentlemen 1 e 2 e supergentlemen).







