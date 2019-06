Atletica leggera, due conferme per le Marche ai Campionati Italiani Assoluti per Società

Un bel week-end di atletica per le finali nazionali dei Campionati italiani assoluti per società, con cinque squadre marchigiane impegnate su diversi fronti. Il miglior risultato arriva grazie all’Atletica Avis Macerata, che con la formazione femminile si piazza settima nella Finale Argento di Imola (Bologna), la seconda per importanza nel panorama tricolore, confermando quindi la permanenza nella serie anche per la prossima stagione. A livello individuale in evidenza la pesarese Eleonora Vandi, che vince gli 800 metri in 2’04”54 dopo il secondo posto sui 400 con 55”92, e poi è seconda anche nella 4x400 di chiusura insieme Letizia Lare Lantone, Samira Amadel e alla sorella Elisabetta Vandi in 3’44”89. Brilla anche Ilaria Piottoli, terza sui 3000 siepi in 11’00”85, mentre conquistano un ottimo quarto posto Sara Porfiri nei 100 ostacoli in 14”36 (+2.3) e Isabella Di Benedetto con 48.85 nel martello.

Le donne del Team Atletica Marche, il club nato dalla collaborazione tra Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti, Atletica Osimo e Sacen Corridonia, saranno ancora in Finale Bronzo per la prossima stagione. A Orvieto (Terni) si confermano con l’ottava posizione in classifica e una serie di belle prestazioni a cominciare dal successo della 16enne sangiorgese Martina Cuccù nei 100 ostacoli, con il nuovo record regionale under 20 in 14”07 (-0.8), che poi è terza nel lungo con 5.66 (+1.6). Vince anche la sambenedettese Enrica Cipolloni con 1.82 nell’alto, mentre è terza nei 400 ostacoli l’osimana Angelica Ghergo all’esordio stagionale in 1’03”74. Applausi per la sangiorgese Greta Rastelli, quarta con il personale di 12”11 (+0.4) sui 100 metri. Sempre a Orvieto, al maschile, nona l’Atletica Avis Macerata con due affermazioni individuali di Giovanni Faloci: 60.51 nel disco e 16.43 nel peso, ma si impone anche Nicola Cesca sui 110 ostacoli in 15”04 (-1.6). Nel lungo secondo Jacopo Tasso con 6.91 (+1.9), terzo il giavellottista Alessio Floridi che spedisce l’attrezzo 56.87.

A La Spezia, nella Finale B, nona la squadra femminile dell’Atletica Fabriano. La martellista Sara Zuccaro, campionessa italiana juniores, domina la gara con 53.39. Nel giavellotto seconda Gaia Ruggeri che si migliora a 39.87, stesso piazzamento per Chiara Capezzone sui 5000 in 18’34”85 e per Camilla Gatti con il record regionale juniores di 23’51”01 nei 5000 di marcia. Sulla pedana del lungo terza Martina Ruggeri che salta 5.55 (+1.6), due volte terza Irene Rinaldi con 11.71 nel peso e 40.19 nel disco. Gli uomini del Team Atletica Marche sono invece undicesimi, ma riescono a centrare tre vittorie nei lanci. Ancora un progresso del 18enne sangiorgese Giorgio Olivieri, che si porta a 67.59 con il martello senior. Quasi due metri in più rispetto alla sua misura dell’anno scorso, per avvicinarsi alla migliore prestazione italiana juniores di Giovanni Sanguin (69,74 nel 1988) dopo il primato nazionale di categoria realizzato a Rieti (79.23 con l’attrezzo da 6 kg). Nel peso Lorenzo Del Gatto con 18.54 ritocca di nuovo il personale all’aperto e nel disco Gabriele Rossi Sabatini prevale con 50.43, mentre il giavellottista Cristian Teasa lancia 56.51 ed è secondo.



RISULTATI

Finale Argento, Imola

Atletica Avis Macerata. 100: 5. Elisabetta Vandi 11”97 (-0.1); 200: 4. Elisabetta Vandi 24”11 (+1.8); 400: 2. Eleonora Vandi 55”92; 800: 1. Eleonora Vandi 2’04”54; 1500: 6. Ilaria Sabbatini 4’39”69; 5000: 7. Ilaria Sabbatini 17’44”09; 3000 siepi: 3. Ilaria Piottoli 11’00”85; 100 ostacoli: 4. Sara Porfiri 14”36 (+2.3); 400 ostacoli: 9. Letizia Lare Lantone 1’06”62; alto: 8. Mara Marcic 1.55; asta: 8. Marina Mozzoni 3.20; lungo: 12. Elisa De Angelis 4.33 (-1.0); triplo: 12. Elisa De Angelis 9.81 (+0.4); peso: 7. Ornella Kelly Nya Yanga 11.36; disco: 6. Isabella Di Benedetto 39.78; martello: 4. Isabella Di Benedetto 48.85; giavellotto: 11. Ornella Kelly Nya Yanga 32.35; marcia 5000: 8. Anastasia Giulioni 27’30”91; 4x100: 12. Sofia Stollavagli, Letizia Lare Lantone, Sara Porfiri, Letizia Lanciotti 50”60; 4x400: 2. Letizia Lare Lantone, Samira Amadel, Eleonora Vandi, Elisabetta Vandi 3’44”89.



Finale Bronzo, Orvieto

Atletica Avis Macerata. 100: 10. Iacopo Palmieri 11”40 (+0.6); 200: 9. Nicola Cesca 22”77 (+1.6); 400: 11. Andrea Pietrella 52”09; 800: 10. Ndiaga Dieng 1’57”02; 1500: 10. Ndiaga Dieng 4’18”12; 5000: 10. Mamadou Barkinden Diallo 16’33”46; 3000 siepi: 7. Mamadou Barkinden Diallo 10’13”57; 100 ostacoli: 1. Nicola Cesca 15”04 (-1.6); 400 ostacoli: 9. Iacopo Palmieri 59”44; alto: 13. Chiemezie Eboh 1.60; asta: 4. Mattia Perugini 4.20; lungo: 2. Jacopo Tasso 6.91 (+1.9); triplo: 13. Nicholas Formiconi 11.72 (+1.0); peso: 1. Giovanni Faloci 16.43; disco: 1. Giovanni Faloci 60.51; martello: 6. Emiliano Rogliani 49.58; giavellotto: 3. Alessio Floridi 56.87; marcia 5000: squal. Andrea Corradini; 4x100: 5. Iacopo Palmieri, Nicola Cesca, Andrea Corradini, Andrea Pietrella 43”05; 4x400: 9. Andrea Corradini, Nicholas Gironelli, Ndiaga Dieng, Andrea Pietrella 3’24”79.

Team Atletica Marche. 100: 4. Greta Rastelli 12”11 (+0.4); 200: 6. Greta Rastelli 25”48 (+2.3); 400: 12. Greta Luchetti 1’02”94; 800: 6. Debora Baldinelli 2’18”53; 1500: 8. Debora Baldinelli 5’02”59; 3000 siepi: 8. Lucia Crosta 13’05”83; 100 ostacoli: 1. Martina Cuccù 14”07 (-0.8); 400 ostacoli: 3. Angelica Ghergo 1’03”74; alto: 1. Enrica Cipolloni 1.82; asta: 10. Gaia Macy Marilungo 2.00; lungo: 3. Martina Cuccù 5.66 (+1.6); triplo: 11. Alena Binni 10.13 (+1.2); peso: 4. Enrica Cipolloni 11.95; disco: 12. Ilaria Del Moro 25.34; martello: 7. Maria Laura Montelpare 39.71; giavellotto: 7. Ilaria Del Moro 35.55; marcia 5000: 7. Stella Rinaldi 31’34”70; 4x100: 6. Alena Binni, Martina Cuccù, Francesca Del Gatto, Greta Rastelli 48”49; 4x400: 12. Greta Luchetti, Debora Baldinelli, Lucia Crosta, Irene Pesaresi 4’08”47.



Finale B, La Spezia

Team Atletica Marche. 100: 9. Francesco Zallocco 11”56 (-0.1); 200: 12. Francesco Zallocco 23”24 (+1.7); 400: 11. Gioele Giachè 52”11; 800: 9. Federico Falappa 2’03”98; 1500: 10. Daniele Pennacchietti 4’26”99; 5000: 11. Alessandro Mecozzi 17’50”63; 3000 siepi: rit. Carlo Alberto Del Pontano; 110 ostacoli: 6. Manuel Nemo 16”19 (-2.5); 400 ostacoli: 8. Giuseppe Baldinelli 1’00”34; alto: 4. Manuel Nemo 1.85; asta: 4. Edoardo Giommarini 4.00; lungo: 8. Fabio Santarelli 6.36 (+0.3); triplo: 5. Fabio Santarelli 13.06 (+1.0); peso: 1. Lorenzo Del Gatto 18.54; disco: 1. Gabriele Rossi Sabatini 50.43; martello: 1. Giorgio Olivieri 67.59; giavellotto: 2. Cristian Teasa 56.51; 4x100: 10. Francesco Zallocco, Gioele Giachè, Enrico Luciani, Ionut Manolache 44”21; 4x400: 11. Enrico Luciani, Federico Falappa, Gioele Giachè, Giuseppe Baldinelli 3’31”33.

Atletica Fabriano. 100: 12. Gaia Belletti 13”99 (-0.8); 200: 10. Noemi Dolciotti 26”82 (+1.7); 400: 12. Sara Santinelli 1’01”96; 800: 12. Gioia Becci 2’35”76; 1500: 5. Chiara Capezzone 4’54”16; 5000: 2. Chiara Capezzone 18’34”85; 3000 siepi: 8. Giulia Lippera 14’17”56; 100 ostacoli: 7. Martina Ruggeri 16”07 (-0.3); 400 ostacoli: 10. Silvia Moretti 1’12”70; lungo: 3. Martina Ruggeri 5.55 (+1.6); triplo: 9. Elettra Ruggiero 10.46 (-0.1); peso: 3. Irene Rinaldi 11.71; disco: 3. Irene Rinaldi 40.19; martello: 1. Sara Zuccaro 53.39; giavellotto: 2. Gaia Ruggeri 39.87; marcia 5000: 2. Camilla Gatti 23’51”01; 4x100: 7. Martina Ruggeri, Elettra Ruggiero, Noemi Dolciotti, Sara Santinelli 50”31; 4x400: 11. Silvia Moretti, Chiara Capezzone, Noemi Dolciotti, Sara Santinelli 4’15”48.





RISULTATI COMPLETI

Imola: http://www.fidal.it/risultati/2019/COD7609/Index.htm

Orvieto: http://www.fidal.it/risultati/2019/COD7610/Index.htm

La Spezia: http://www.fidal.it/risultati/2019/COD7611/Index.htm





